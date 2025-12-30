«Ζαλίζει» η συλλογή από τρόπαια και ενθύμια του Ριβάλντο

Ένα μικρό τουρ στο δωμάτιο που έχει μετατρέψει σε προσωπικό του μουσείο φιλοξενώντας όλες τις διακρίσεις και τα ενθύμια από την τεράστια καριέρα του έκανε ο Ριβάλντο μέσω social media.

Σε αυτό βλέπουμε βραβεία που κατέκτησε ο 53χρονος θρύλος, όπως την Xρυσή Μπάλα, το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Βραζιλία, αλλά και συλλεκτικές φανέλες από σπουδαίους συμπαίκτες και αντιπάλους που είχε στη διαδρομή του στα γήπεδα, όπως οι συμπατριώτες του Λεονάρντο, Ντίντα, Ζούλιο Μπαπτίστα, Λουιζάο.

«Ποτέ δεν θα συνηθίσω την ομορφιά της πορείας σου. Κάθε τρόπαιο μεταφέρει ένα όμορφο ταξίδι πίστης, προσπάθειας και υπέρβασης. Είμαι απίστευτα ευγνώμων στον Θεό για το προνόμιο να περπατώ δίπλα σου, να είμαι μάρτυρας στενά όλων όσων είσαι και όλων όσων έχεις χτίσει. Η κληρονομιά σου ξεπερνά πολύ τις νίκες, εμπνέει, σημαδεύει ζωές και τιμά τον Θεό. Τόσο περήφανη για σένα», έγραψε η σύζυγος του άλλοτε άσου του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, Ελίζα.