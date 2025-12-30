Σηκώνουν μανίκια...

Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα, 30 Δεκεμβρίου, για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Μετά την ξεκούραση των Χριστουγέννων, όπου οι ποδοσφαιριστές είχαν την ευκαιρία να πάρουν ανάσες μετά το βαρυφορτωμένο αγωνιστικό πρόγραμμα που είχαν το προηγούμενο διάστημα σε Κύπρο και Ευρώπη, πλέον οι κιτρινοπράσινοι επιστρέφουν στο γήπεδο, με την προσοχή να στρέφεται αποκλειστικά στο τοπικό ντέρμπι με την Ανόρθωση (04/01, 17:00).

Στην ΑΕΚ γνωρίζουν πολύ καλά τον χαρακτήρα της αναμέτρησης της 16ης αγωνιστικής, αφού όλοι οι αγώνες με την Ανόρθωση έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία, ανεξάρτητα από την αγωνιστική κατάσταση και τη βαθμολογική θέση των ομάδων. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της το 2025 (διπλό σε βάρος της ΑΕΛ) και νικηφόρα θέλει να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της το 2026.

Η ομάδα θα έχει μία μεγάλη απουσία στον αγώνα της Κυριακής, καθότι θα λείψει ο Καμπρέρα λόγω τιμωρίας. Θυμίζουμε ότι ο Αργεντινός φορ σκόραρε από ένα γκολ στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις με Ομόνοια (εντός) και ΑΕΛ (εκτός). Τη θέση του διεκδικούν οι Μπάγιτς και Ανγκιέλσκι, με το θέμα του τελευταίου να το χειρίζεται με ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο ο Τσάβι Ρόκα, μετά τις δηλώσεις που έκανε ο Πολωνός φορ, ο οποίος εμφανίστηκε δυσαρεστημένος από τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ για τον μικρό χρόνο συμμετοχής του στα παιχνίδια της ομάδας.

Στα ευχάριστα συγκαταλέγεται η επιστροφή στις προπονήσεις του Μάρκους Ρόντεν μετά τον σοβαρό τραυματισμό του που τον κράτησε για περίπου δύο μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Ο Σουηδός πολύπειρος μέσος αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμούς εκγύμνασης και δεν αποκλείεται στο ματς με την Ανόρθωση να είναι στην αποστολή. Αντίθετα, εκτός πλάνων θα είναι ο τραυματίας Σουάρες.