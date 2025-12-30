ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σηκώνουν μανίκια...

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Σηκώνουν μανίκια...

Επιστροφή στις προπονήσεις για τους κιτρινοπράσινους.

Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα, 30 Δεκεμβρίου, για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Μετά την ξεκούραση των Χριστουγέννων, όπου οι ποδοσφαιριστές είχαν την ευκαιρία να πάρουν ανάσες μετά το βαρυφορτωμένο αγωνιστικό πρόγραμμα που είχαν το προηγούμενο διάστημα σε Κύπρο και Ευρώπη, πλέον οι κιτρινοπράσινοι επιστρέφουν στο γήπεδο, με την προσοχή να στρέφεται αποκλειστικά στο τοπικό ντέρμπι με την Ανόρθωση (04/01, 17:00).

Στην ΑΕΚ γνωρίζουν πολύ καλά τον χαρακτήρα της αναμέτρησης της 16ης αγωνιστικής, αφού όλοι οι αγώνες με την Ανόρθωση έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία, ανεξάρτητα από την αγωνιστική κατάσταση και τη βαθμολογική θέση των ομάδων. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της το 2025 (διπλό σε βάρος της ΑΕΛ) και νικηφόρα θέλει να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της το 2026.

Η ομάδα θα έχει μία μεγάλη απουσία στον αγώνα της Κυριακής, καθότι θα λείψει ο Καμπρέρα λόγω τιμωρίας. Θυμίζουμε ότι ο Αργεντινός φορ σκόραρε από ένα γκολ στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις με Ομόνοια (εντός) και ΑΕΛ (εκτός). Τη θέση του διεκδικούν οι Μπάγιτς και Ανγκιέλσκι, με το θέμα του τελευταίου να το χειρίζεται με ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο ο Τσάβι Ρόκα, μετά τις δηλώσεις που έκανε ο Πολωνός φορ, ο οποίος εμφανίστηκε δυσαρεστημένος από τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ για τον μικρό χρόνο συμμετοχής του στα παιχνίδια της ομάδας.

Στα ευχάριστα συγκαταλέγεται η επιστροφή στις προπονήσεις του Μάρκους Ρόντεν μετά τον σοβαρό τραυματισμό του που τον κράτησε για περίπου δύο μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Ο Σουηδός πολύπειρος μέσος αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμούς εκγύμνασης και δεν αποκλείεται στο ματς με την Ανόρθωση να είναι στην αποστολή. Αντίθετα, εκτός πλάνων θα είναι ο τραυματίας Σουάρες.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στον Βοτανικό οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Γιάννης Αλαφούζος: «Το γήπεδο θα παραδοθεί τον Μάιο του 2027»

Ελλάδα

|

Category image

ΑΠΟΕΛ και «ανοησίες» δημοσιογράφων...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το κοινό της Νέας Σαλαμίνας με Ερμή και Αναγέννηση Δερύνειας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Σατσιάς... επέστρεψε πριν φύγει

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μάρκου/Ανόρθωση: Δύο προσθήκες, αποχωρήσεις και η… διαδικασία Τόσιτς

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σηκώνουν μανίκια...

ΑΕΚ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Άρσεναλ – Άστον Βίλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλησίασαν τον Άρη για Χάμπo - Η ξεκάθαρη απάντηση του Κ. Παπαδόπουλου

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Πιέρο σε περιμένουμε...»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ευρωλίγκα: Ντέρμπι στον γαλλικό Νότο και δυνατές μονομαχίες σε ισπανικό έδαφος

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Γερμανική θωράκιση με Λέλε

ΑΡΗΣ

|

Category image

Premier League: Κόντρα... κορυφής

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

NBA: Αντετοκούνμπο και Ντόντσιτς οδηγούν την ψηφοφορία για το All Star Game!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Καυτός Ιανουάριος για την ΑΕΛ: Στο προσκήνιο ο Οφόρι!

ΑΕΛ

|

Category image

Νατάσα Λάππα: «Το 2025 με έκανε πιο δυνατή, αγωνιστικά και πνευματικά»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη