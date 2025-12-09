Καρσέδο: «Να ανησυχήσουμε τη Γιουβέντους, θέλουμε 3 βαθμούς»

Συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (10/12, 22:00) σπουδαίου αγώνα με τη Γιουβέντους για την 6η αγωνιστική του Champions League παραχώρησε ο προπονητής της Πάφου Χουάν Κάρλος Καρσέδο, τονίζοντας ότι η ομάδα του θα παίξει για τη νίκη και ότι σκοπεύει να ανησυχήσει τη μεγάλη της αντίπαλο.

Συγκεκριμένα ανέφερε...

«Ξέρουμε ότι θα παίξουμε με μεγάλο αντίπαλο. Οι βλέψεις μας είναι να πάρουμε τρεις βαθμούς. Και οι 2 ομάδες έχουν από 6 πόντους και θα κάνουμε το καλύτερο για να κερδίσουμε. Η πρόθεση μας πριν από κάθε αγώνα είναι πάντα η νίκη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τον αγώνα και ανυπομονούμε άπαντες για αυτόν. Οι παίκτες νιώθουν πολύ καλά.

Δεν ξέρουμε αν θα είναι το ίδιο όπως και πέρσι με Φιορεντινα. Η Γιουβέντους έχει μεγάλη ποιότητα, μπορεί να μην πάνε καλά στο πρωτάθλημα τους αλλά μπροστά στο κοινό τους θα επιδιώξουν να παίξουν καλύτερα.

Όλοι οι παίκτες είναι έτοιμοι, έχουμε προετοιμάσει την ομάδα καλά και πλέον μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιονδήποτε αντίπαλο. Όλοι ξέρουν την ομάδα μας. Θα προσπαθήσουμε να ανησυχήσουμε τη Γιουβέντους με το παιχνίδι μας και να δείξουμε το επίπεδο μας.

Κανένας δεν περίμενε να έχουμε 6 πόντους. Η ομάδα δείχνει το επίπεδο της. Η νίκη κόντρα στη Βιγιαρεάλ απέδειξε τη δυναμική μας. Στην έδρα μας είμαστε πολύ καλοί, αλλά εκτός έδρας θα είναι πιο δύσκολο ωστόσο έχουμε μεγάλο κίνητρο για αύριο.

Η Γιουβέντους ναι μεν έχασε πολλούς παίκτες αλλά είναι μια γεμάτη ομάδα, έχει έμπειρο προπονητή και είναι πολύ επικίνδυνη στην αντεπίθεση»