ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Άρσεναλ – Άστον Βίλα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Άρσεναλ – Άστον Βίλα

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Ντέρμπι κορυφής απόψε στην Αγγλία καθώς η πρώτη στη βαθμολογία Άρσεναλ αντιμετωπίζει στις 22:15 την φορμαρισμένη και τρίτη στη μέχρι στιγμής βαθμολογική κατάταξη Άστον Βίλα, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Premier League, με την Stoiximan να προσφέρει πληθώρα επιλογών στους φίλους του στοιχήματος.

Η νίκη των γηπεδούχων προσφέρεται από την Stoiximan σε απόδοση 1.52,  η ισοπαλία στα 4.20 και η επικράτηση της φιλοξενούμενης ομάδας στα 6.60.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνεται στα 2.05 και η ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο στα 2.25.

Τέλος, το ενδεχόμενο η Άρσεναλ να κερδίσει περισσότερα από 7,5 κόρνερ προσφέρεται στα 2.57, ενώ το να κερδηθούν πέραν του 1,5 κόρνερ μέχρι το 9:59 της αναμέτρησης αποτιμάται στα 3.10.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στον Βοτανικό οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Γιάννης Αλαφούζος: «Το γήπεδο θα παραδοθεί τον Μάιο του 2027»

Ελλάδα

|

Category image

ΑΠΟΕΛ και «ανοησίες» δημοσιογράφων...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το κοινό της Νέας Σαλαμίνας με Ερμή και Αναγέννηση Δερύνειας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Σατσιάς... επέστρεψε πριν φύγει

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μάρκου/Ανόρθωση: Δύο προσθήκες, αποχωρήσεις και η… διαδικασία Τόσιτς

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σηκώνουν μανίκια...

ΑΕΚ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Άρσεναλ – Άστον Βίλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλησίασαν τον Άρη για Χάμπo - Η ξεκάθαρη απάντηση του Κ. Παπαδόπουλου

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Πιέρο σε περιμένουμε...»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ευρωλίγκα: Ντέρμπι στον γαλλικό Νότο και δυνατές μονομαχίες σε ισπανικό έδαφος

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Γερμανική θωράκιση με Λέλε

ΑΡΗΣ

|

Category image

Premier League: Κόντρα... κορυφής

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

NBA: Αντετοκούνμπο και Ντόντσιτς οδηγούν την ψηφοφορία για το All Star Game!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Καυτός Ιανουάριος για την ΑΕΛ: Στο προσκήνιο ο Οφόρι!

ΑΕΛ

|

Category image

Νατάσα Λάππα: «Το 2025 με έκανε πιο δυνατή, αγωνιστικά και πνευματικά»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη