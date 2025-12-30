Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Άρσεναλ – Άστον Βίλα

Ντέρμπι κορυφής απόψε στην Αγγλία καθώς η πρώτη στη βαθμολογία Άρσεναλ αντιμετωπίζει στις 22:15 την φορμαρισμένη και τρίτη στη μέχρι στιγμής βαθμολογική κατάταξη Άστον Βίλα, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Premier League, με την Stoiximan να προσφέρει πληθώρα επιλογών στους φίλους του στοιχήματος.

Η νίκη των γηπεδούχων προσφέρεται από την Stoiximan σε απόδοση 1.52, η ισοπαλία στα 4.20 και η επικράτηση της φιλοξενούμενης ομάδας στα 6.60.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνεται στα 2.05 και η ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο στα 2.25.

Τέλος, το ενδεχόμενο η Άρσεναλ να κερδίσει περισσότερα από 7,5 κόρνερ προσφέρεται στα 2.57, ενώ το να κερδηθούν πέραν του 1,5 κόρνερ μέχρι το 9:59 της αναμέτρησης αποτιμάται στα 3.10.

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

