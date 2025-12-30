Premier League: Κόντρα... κορυφής

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σημαντικά παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής.

Μεγάλο παιχνίδι περιλαμβάνει η 19η αγωνιστική της Premier League, το πρόγραμμα της οποίας μοιράζεται σε δυο ημέρες, με έξι αγώνες να γίνονται σήμερα (30/12) κι άλλοι τέσσερις την πρώτη ημέρα του 2026.

Πολλά βλέμματα θα είναι στραμμένα στον αγώνα της πρωτοπόρου Άρσεναλ με την Άστον Βίλα, η οποία ακολουθεί τρεις βαθμούς πιο πίσω, με τη Μάντσεστερ Σίτι να είναι ανάμεσα στις δύο.

Θυμίζουμε ότι οι δυο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και στις αρχές Δεκεμβρίου, με τη Άστον Βίλα να κερδίζει με 2-1 στο «Βίλα Παρκ» και να υποχρεώνει την πρωτοπόρο στη δεύτερη φετινή ήττα της.  Το μεγάλο ντέρμπι κορυφής θα αρχίσει στις 22:15, ενώ την ίδια ώρα θα γίνει επίσης ο αγώνας Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς.

Προηγουμένως, στις 21:30, θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια Μπέρνλι - Νιούκασλ, Τσέλσι - Μπόρνμουθ, Νότιγχαμ Φόρεστ - Έβερτον και Γουέστ Χαμ - Μπράιτον. Την 1η Ιανουαρίου 2026, στις 19:30, θα πραγματοποιηθούν οι αναμετρήσεις Κρίσταλ Πάλας - Φούλαμ και Λίβερπουλ - Λιντς και στις 22:00 το Σάντερλαντ - Μάντσεστερ Σίτι και το Μπρέντφορντ - Τότεναμ.

Η βαθμολογία: Άρσεναλ 42, Μάντσεστερ Σίτι 40, Άστον Βίλα 39, Λίβερπουλ 32, Τσέλσι 29, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 29, Σάντερλαντ 28, Μπρέντφορντ 26, Κρίσταλ Πάλας 26, Φούλαμ 26, Τότεναμ 25, Έβερτον 25, Μπράιτον 24, Νιούκασλ 23, Μπόρνμουθ 22, Λιντς 20, Νότιγχαμ Φόρεστ 18, Γουέστ Χαμ 13, Μπέρνλι 12, Γουλβς 2.

