Πλησίασαν τον Άρη για Χάμπo - Η ξεκάθαρη απάντηση του Κ. Παπαδόπουλου

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη, Κώστας Παπαδόπουλος, μιλώντας στον Supersport 104 τοποθετήθηκε για το θέμα του Χαράλαμπου Χαραλάμπους και συγκεκριμένα αν υπάρχει πρόταση για την απόκτησή του. Είπε επί του προκειμένου:

«Τα έχω δει κι εγώ τα δημοσιεύματα και αυτό που μπορώ να σας πω είναι πως δεν είναι προς παραχώρηση ο Χάμπος. Δεν είχαμε επίσημη πρόταση, αλλά μια διερευνητική επαφή. Μεταφέραμε ότι ο ποδοσφαιριστής προς το παρόν δεν είναι προς παραχώρηση. Θεωρώ πως είναι τόσο πολύτιμος που τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι απίθανό να παραχωρηθεί. Δεν σημαίνει όμως, ότι, εάν το καλοκαίρι δεν έρθει μια εξαιρετική πρόταση, δεν θα πωληθεί».