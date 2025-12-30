ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πλησίασαν τον Άρη για Χάμπo - Η ξεκάθαρη απάντηση του Κ. Παπαδόπουλου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πλησίασαν τον Άρη για Χάμπo - Η ξεκάθαρη απάντηση του Κ. Παπαδόπουλου

Τα όσα ανέφερε ο Κώστας Παπαδόπουλος για το θέμα.

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη, Κώστας Παπαδόπουλος, μιλώντας στον Supersport 104 τοποθετήθηκε για το θέμα του Χαράλαμπου Χαραλάμπους και συγκεκριμένα αν υπάρχει πρόταση για την απόκτησή του. Είπε επί του προκειμένου:

«Τα έχω δει κι εγώ τα δημοσιεύματα και αυτό που μπορώ να σας πω είναι πως δεν είναι προς παραχώρηση ο Χάμπος. Δεν είχαμε επίσημη πρόταση, αλλά μια διερευνητική επαφή. Μεταφέραμε ότι ο ποδοσφαιριστής προς το παρόν δεν είναι προς παραχώρηση. Θεωρώ πως είναι τόσο πολύτιμος που τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι απίθανό να παραχωρηθεί. Δεν σημαίνει όμως, ότι, εάν το καλοκαίρι δεν έρθει μια εξαιρετική πρόταση, δεν θα πωληθεί».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στον Βοτανικό οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Γιάννης Αλαφούζος: «Το γήπεδο θα παραδοθεί τον Μάιο του 2027»

Ελλάδα

|

Category image

ΑΠΟΕΛ και «ανοησίες» δημοσιογράφων...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το κοινό της Νέας Σαλαμίνας με Ερμή και Αναγέννηση Δερύνειας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Σατσιάς... επέστρεψε πριν φύγει

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μάρκου/Ανόρθωση: Δύο προσθήκες, αποχωρήσεις και η… διαδικασία Τόσιτς

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σηκώνουν μανίκια...

ΑΕΚ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Άρσεναλ – Άστον Βίλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλησίασαν τον Άρη για Χάμπo - Η ξεκάθαρη απάντηση του Κ. Παπαδόπουλου

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Πιέρο σε περιμένουμε...»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ευρωλίγκα: Ντέρμπι στον γαλλικό Νότο και δυνατές μονομαχίες σε ισπανικό έδαφος

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Γερμανική θωράκιση με Λέλε

ΑΡΗΣ

|

Category image

Premier League: Κόντρα... κορυφής

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

NBA: Αντετοκούνμπο και Ντόντσιτς οδηγούν την ψηφοφορία για το All Star Game!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Καυτός Ιανουάριος για την ΑΕΛ: Στο προσκήνιο ο Οφόρι!

ΑΕΛ

|

Category image

Νατάσα Λάππα: «Το 2025 με έκανε πιο δυνατή, αγωνιστικά και πνευματικά»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη