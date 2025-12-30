Γερμανική θωράκιση με Λέλε

Ο Άρης συμφώνησε με τον Ντάβιντ Λέλε. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Άρης Λεμεσού κατέληξε σε συμφωνία με τον Γερμανό κεντρικό αμυντικό Ντάβιντ Λέλε για τα επόμενα δυόμισι χρόνια.

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής (γεννημένος στις 9 Μαρτίου 2003) είναι αριστεροπόδαρος στόπερ, ύψους 1,90 μ., και μέχρι πρόσφατα αγωνιζόταν στη Borussia Dortmund II, από την οποία έμεινε ελεύθερος.

Ο Λέλε έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη SV Hermersberg και στη συνέχεια εντάχθηκε στην ακαδημία της 1. FC Kaiserslautern. Από το 2017 έως το 2022 αγωνίστηκε στο φημισμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα της RB Leipzig.

Με τη RB Leipzig προωθήθηκε στην ανδρική ομάδα το 2022, συμμετέχοντας σε αποστολές επίσημων αγώνων. Τις δύο επόμενες αγωνιστικές περιόδους αγωνίστηκε στις FC Schalke 04 II και Holstein Kiel II, καταγράφοντας σημαντικό αριθμό συμμετοχών στο πρωτάθλημα της Regionalliga (4η κατηγορία Γερμανίας).

Το καλοκαίρι του 2024 μετακόμισε στη Βεστφαλία για λογαριασμό της Borussia Dortmund II, με την οποία αγωνίστηκε στην 3. Liga, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις συμπεριλήφθηκε και στην αποστολή της πρώτης ομάδας.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Ντάβιντ Λέλε έχει εκπροσωπήσει τη Γερμανία στις εθνικές ομάδες Κ16 και Κ19.

Καλωσορίζουμε τον Ντάβιντ Λέλε στην οικογένεια του Άρη και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα πράσινα!».