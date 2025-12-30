Ευρωλίγκα: Ντέρμπι στον γαλλικό Νότο και δυνατές μονομαχίες σε ισπανικό έδαφος

Με τέσσερις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 19ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, η οποία και είναι χωρισμένη σε δύο μέρη, αφού, οι υπόλοιποι αγώνες θα διεξαχθούν τον νέο χρόνο, την ερχόμενη Παρασκευή (02/01).

Το πρώτο τζάμπολ θα λάβει χώρα στις 21:05, με την πρωτοπόρο του βαθμολογικού πίνακα, Χάποελ Τελ Αβίβ, να φιλοξενεί στην «Yad Eliyahu Arena» τη Ζάλγκιρις. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη θα παίξει για πρώτη φορά στο Τελ Αβίβ, αφού, την περασμένη φορά που αγωνίστηκε επί ισραηλινού εδάφους στη διοργάνωση ήταν στην Ιερουσαλήμ.

Η Χάποελ με ρεκόρ 13-5 βρίσκεται μόνη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, προερχόμενη από την εκτός έδρας νίκη με σκορ 82-72 επί της Μπάγερν Μονάχου. Όσον αφορά τους Λιθουανούς, την περασμένη αγωνιστική έχασαν από τον Παναθηναϊκό στο Κάουνας, με αποτέλεσμα να πέσουν στο 10-8 και την 8η θέση.

Δέκα λεπτά αργότερα, θα διεξαχθεί το μεγάλο γαλλικό ντέρμπι, με τη Βιλερμπάν να υποδέχεται τη Παρί στην «LDLC Arena». Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 5-13. Παρ' όλα αυτά, μετρούν δύο ροζ φύλλα στα τρία πιο πρόσφατα παιχνίδια τους, έχοντας χάσει μόνο από τον Ολυμπιακό σε αυτό το διάστημα. Στο 6-12 βρίσκονται οι πρωτευουσιάνοι, με τον σύλλογο του Φρανσέσκο Ταμπελίνι να πανηγυρίζει την περασμένη εβδομάδα μεγάλη εντός έδρας νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα, βάζοντας τέλος σε ένα αρνητικό σερί έξι διαδοχικών ηττών στη διοργάνωση.

Στις 21:30, θα ξεκινήσουν δύο σημαντικά και άκρως ενδιαφέροντα παιχνίδια επί ισπανικού εδάφους. Στο πρώτο, η Βαλένθια θα φιλοξενήσει την παραπαίουσα Παρτίζαν, με τις «νυχτερίδες» να βρίσκονται στη 2η θέση με ρεκόρ 12-6. Έχοντας την καλύτερη έδρα στη διοργάνωση (8-1 εντός), η Βαλένθια συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις, θέλοντας να πάρει μία ακόμη νίκη απέναντι σε μια ομάδα που βρίσκεται υπό... διάλυση. Οι Σέρβοι μετρούν αισίως 3 σερί ήττες στην Ευρώπη με συντελεστή πόντων στο -84 (!), με τον Ζοάν Πενιαρόγια να κάνει «εφιαλτικό» ντεμπούτο στον πάγκο της ομάδας στο εντός έδρας διασυρμό με 112-87 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Στην... πόρτα της εξόδου από τον σύλλογο του Βελιγραδίου βρίσκονται αρκετοί παίκτες, μεταξύ των οποίων και ο Ταϊρίκ Τζόουνς που έχει έρθει σε κατ' αρχήν συμφωνία με τον Ολυμπιακό! Παρά το γεγονός πως ο Αμερικανός σέντερ θα αποχωρήσει σίγουρα από την Παρτίζαν, βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας για το αποψινό ματς.

Τέλος, την ίδια ώρα, η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί τη Μονακό στο «Παλάου Μπλαουγκράνα», σε ένα ντέρμπι με... άρωμα Final 4. Οι «μπλαουγκράνα» προέρχονται από την οριακή ήττα κόντρα στη Φενέρ (72-71), ένα αποτέλεσμα που έβαλε «φρένο» στο νικηφόρο σερί πέντε αγώνων που έτρεχαν (12-6). Από την άλλη πλευρά, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, κατάφερε να ξεπεράσει τον σκόπελο των δύο σερί ηττών, μετρώντας αισίως δύο σερί νίκες στη διοργάνωση, με αποτέλεσμα να έχει αναρριχηθεί στην 6η θέση της βαθμολογίας (11-7).

Αναλυτικά η 19η αγωνιστική:

Τρίτη 30/12

Χάποελ Τελ Αβίβ-Ζάλγκιρις (21:05)

Βιλερμπάν-Παρί (21:15)

Βαλένθια-Παρτίζαν (21:30)

Μπαρτσελόνα-Μονακό (21:30)

Παρασκευή 02/01

Αναντολού Εφές-Ερυθρός Αστέρας (19:00)

Μπασκόνια-Φενέρμπαχτσε (21:00)

Παναθηναϊκός AKTOR-Ολυμπιακός (21:15)

Βίρτους Μπολόνια-Αρμάνι Μιλάνο (21:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Dubai BC (21:45)

Μπάγερν Μονάχου-Μακάμπι Τελ Αβίβ (22:00)