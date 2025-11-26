ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Όσα έγιναν στο Πάφος FC - Μονακό

Με τέρμα στο 88' η Πάφος FC ισοφάρισε τη Μονακό και πήρε ισοπαλία 2-2 στην 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Δείτε τα στιγμιότυπα του παιχνιδιού:

