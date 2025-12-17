Προσήλωση χωρίς... εμπόδια

Τα δύο παιχνίδια που απέμειναν για την ολοκλήρωση της League phase του Champions είναι προγραμματισμένα τον Ιανουαρίο και έτσι προσηλώνεται χωρίς... εμπόδια για τον τελευταίο αγώνα της ονειρικής σεζόν. Και δεν θα έχει εύκολο έργο καθώς θα υποδεχθεί τον ΑΠΟΕΛ την Κυριακή (19:00) στο «Στέλιος Κυριακίδης». Μία ομάδα που μπορεί να μην βρίσκεται στα καλύτερά της, δεν παύει ωστόσο να είναι μία σπουδαία ομάδα. Το θετικό για τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο είναι πως δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα. Και αυτό του δίνει μεγάλη ευελιξία κινήσεων στον καταρτισμό της ενδεκάδας.

Στο μεταξύ χθες επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του Όνι Βαλακάρι στη Σαν Ντιέγκο του MLS. Στην ανακοίνωσα με την οποία ενημερώνει η Πάφος FC, σημειώνει πως η μεταγραφή του Φινλανδού είναι η πιο ακριβή στην ιστορία του συλλόγου, χωρίς όμως να αναφέρεται σε νούμερα.

Τέλος, η διοίκηση ενημέρωσε τους φιλάθλους της πως μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση θέσης στο επίσημο ταξιδιωτικό πακέτο της ομάδας για τον εκτός έδρας αγώνα με την Τσέλσι (21/12) Ιανουαρίου 2026. Η τελική τιμή του πακέτου αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 800–900 ευρώ.