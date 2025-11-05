Ήττα για την Κ19 της Πάφος FC με ένα γκολ στην αρχή και ένα στο τέλος

Την ήττα με 2-0 από τη Βιγιαρεάλ δέχθηκε η ομάδα U19 της Πάφος FC, σε αγώνα για τη 19η αγωνιστική της Youth League.

Στον αγώνα που έγινε στο «Στέλιος Κυριακίδης» οι νέοι της παφιακής ομάδας δέχθηκαν ένα τέρμα στα αρχικά στάδια του αγώνα και ένα πριν από το τελικό σφύριγμα.

Συγκεκριμένα, στο 7’ ο Τέγιας άνοιξε το σκορ, ενώ στο 90+5’ ο Πουγιέ έγραψε το τελικό 2-0.

Είναι η τρίτη ήττα της Πάφος FC στη διοργάνωση, μετά από αυτές από τον Ολυμπιακό Πειραιώς (4-0) και τη Μπάγερν (0-3), ενώ μετρά και μία νίκη επί της Καϊράτ (1-3).