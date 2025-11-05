ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ήττα για την Κ19 της Πάφος FC με ένα γκολ στην αρχή και ένα στο τέλος

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ήττα για την Κ19 της Πάφος FC με ένα γκολ στην αρχή και ένα στο τέλος

Τρίτη ήττα σε τέσσερις αγώνες για τους νέους της παφιακής ομάδας

Την ήττα με 2-0 από τη Βιγιαρεάλ δέχθηκε η ομάδα U19 της Πάφος FC, σε αγώνα για τη 19η αγωνιστική της Youth League.  

Στον αγώνα που έγινε στο «Στέλιος Κυριακίδης» οι νέοι της παφιακής ομάδας δέχθηκαν ένα τέρμα στα αρχικά στάδια του αγώνα και ένα πριν από το τελικό σφύριγμα.

Συγκεκριμένα, στο 7’ ο Τέγιας άνοιξε το σκορ, ενώ στο 90+5’ ο Πουγιέ έγραψε το τελικό 2-0.

Είναι η τρίτη ήττα της Πάφος FC στη διοργάνωση, μετά από αυτές από τον Ολυμπιακό Πειραιώς (4-0) και τη Μπάγερν (0-3), ενώ μετρά και μία νίκη επί της Καϊράτ (1-3).

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η αστάθεια τον «πληγώνει» ξανά!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ήττα για την Κ19 της Πάφος FC με ένα γκολ στην αρχή και ένα στο τέλος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η βελτίωση και η άμεση ανάγκη

ΑΕΛ

|

Category image

Αποχωρεί ο Φλικ από την Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το «Σαν Σίρο» έγινε ιδιοκτησία Ίντερ και Μίλαν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντετοκούνμπο: «Θα μου άρεσε να δω τον Παναθηναϊκό να παίζει με τους Σέλτικς!»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Οι διαιτητές του ΑΕΛ – ΕΝΠ στο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ»

ΑΕΛ

|

Category image

«Η ΘΥΡΑ 5 ετοιμάζει κάτι ΜΕΓΑΛΟ!» – Έρχεται κορεό που θα γράψει ιστορία!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Επιβλητικό το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Θρήνος στο βόλεϊ: Αποσύνδεσαν τον Καζέμι από τη μηχανική υποστήριξη

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Γερμανός Σλάγκερ διαιτητής στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Σε κομβική ευρωπαϊκή στροφή!

ΑΕΚ

|

Category image

Αλόνσο: «Το να χάσεις στο Άνφιλντ δεν είναι καταστροφή»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέα χορηγική συνεργασία για την ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Ικανοποιημένος ο Σπαλέτι από τον χαρακτήρα της Γιουβέντους, παρά το 1-1 με τη Σπόρτινγκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη