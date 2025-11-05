Θρήνος στο βόλεϊ: Αποσύνδεσαν τον Καζέμι από τη μηχανική υποστήριξη

Θρήνος στο παγκόσμιο βόλεϊ για τον Σαμπέρ Καζέμι. Όπως έγινε γνωστό σήμερα, αποφασίστηκε η αποσύνδεσή του από τη μηχανική υποστήριξη, κάτι που πραγματοποιήθηκε, με τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν τον θάνατό του.

Ο Καζέμι, υπενθυμίζουμε, είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια αποθεραπείας σε πισίνα. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να τον επαναφέρουν, χωρίς, όμως, αποτέλεσμα. Λίγο αργότερα, κρίθηκε εγκεφαλικά νεκρός.

Τα ξημερώματα, οι γιατροί προχώρησαν στη διακοπή της μηχανικής υποστήριξης.

Ανακοίνωση εξέδωσε η ομοσπονδία βόλεϊ του Ιράν εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλειά του:

«Ο Σάμπερ Καζεμί δεν πρόλαβε να χαρίσει και άλλες στιγμές δόξας.Το ιρανικό βόλεϊ βυθίστηκε στο πένθος.Ο Σάμπερ Καζεμί, το νέο και αριστερόχειρο αστέρι του ιρανικού βόλεϊ, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου σε ηλικία 26 ετών, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στην οικογένεια του αθλήματος. Ο Καζεμί είχε νοσηλευθεί πριν από λίγες ημέρες σε νοσοκομείο της Τεχεράνης λόγω οξείας εγκεφαλικής βλάβης. Παρά τις αδιάκοπες προσπάθειες της ιατρικής ομάδας να αποκαταστήσει τη λειτουργία του εγκεφάλου του, τελικά υπέστη εγκεφαλικό θάνατο και έσβησε σήμερα το πρωί.Ο Σάμπερ Καζεμί επρόκειτο να αγωνιστεί τη φετινή σεζόν με την ομάδα Al Rayyan του Κατάρ.Στις 16 Οκτωβρίου υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ έκανε αποθεραπεία σε πισίνα και μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο. Στις 27 Οκτωβρίου, με τη συνδρομή της Ιρανικής Ομοσπονδίας Βόλεϊ και της ιατρικής του ομάδας, μεταφέρθηκε από τη Ντόχα στην Τεχεράνη, όμως, δυστυχώς, οι προσπάθειες ανάνηψης απέβησαν μάταιες».

