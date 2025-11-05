ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποχωρεί ο Φλικ από την Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν!

Έρχονται αλλαγές στην καταλανική ομάδα.

Μετά την κατάκτηση του νταμπλ την περασμένη σεζόν στην Ισπανία με την Μπαρτσελόνα, αλλά και του Super Cup, ο αναμορφωτής των «μπλαουγκράνα» Χάνσι Φλικ έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την καταλανική ομάδα, το οποίο θα τον κρατήσει στη Βαρκελώνη τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Η εφημερίδα, όμως, «ABC» ανατρέπει τα δεδομένα υποστηρίζοντας σήμερα πως ο Γερμανός κόουτς έχει αποφασίσει ν' αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από την ομάδα της Βαρκελόνης!

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ ο Φλικ είναι δυσαρεστημένος από τη συμπεριφορά αστεριών της ομάδας, ειδικά του Λαμίν Γιαμάλ, αλλά και την απροθυμία της διοίκησης να τον στηρίξει στην προσπάθεια του να «σφίξει τα λουριά» στα αποδυτήρια. Ετσι έχει αποφασίσει στο τέλος της σεζόν ν' αποχωρήσει από το «Καμπ Νου» και μάλιστα έχει ήδη ενημερώσει τους συνεργάτες του, αλλά και τον αθλητικό διευθυντή της «Μπάρτσα», Ντέκο, για τις προθέσεις του.

Ο Γερμανός δηλώνει στο περιβάλλον του κουρασμένος από την κατάσταση στα αποδυτήρια και είναι αποφασισμένος να κάνει πράξη την απόφαση του.

