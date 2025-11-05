Δείπνο με άρωμα Ευρώπης για Πάφο και Βιγιαρεάλ

Σε ιδιαίτερα όμορφο και φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκε το επίσημο δείπνο μεταξύ των διοικήσεων της Πάφου FC και της Βιγιαρεάλ, ενόψει της αποψινής τους αναμέτρησης για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League.

Η Παφιακή ομάδα παρέθεσε γεύμα προς τιμήν της ισπανικής αποστολής, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν ευχές και αναμνηστικά.

«Ένα αξιομνημόνευτο δείπνο που φέρνει κοντά την Πάφος FC και τη Βιγιαρεάλ CF εν όψει της αναμέτρησης του UEFA Champions League. Ας πιούμε στο fair play, τη φιλία και έναν συναρπαστικό αγώνα απόψε!», ανέφερε χαρακτηριστικά η Πάφος στην επίσημη ανάρτησή της.