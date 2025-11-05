Αντετοκούνμπο: «Θα μου άρεσε να δω τον Παναθηναϊκό να παίζει με τους Σέλτικς!»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στη Mundo Deportivo μετά την ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Τορόντο Ράπτορς, όπου κλήθηκε να σχολιάσει τη νέα λίγκα που σκοπεύει να δημιουργήσει το ΝΒΑ στην Ευρώπη και το κατά πόσο θα μπορούσαν να συνυπάρξουν οι δύο διοργανώσεις, το NBA Europe και η EuroLeague.

Ο Αντετοκούνμπο φάνηκε αρχικά να ερμηνεύει το ερώτημα ως αναφορά στη συνύπαρξη του ΝΒΑ με το υπό σχεδιασμό NBA Europe, αφήνοντας εκτός τη EuroLeague. Ωστόσο, έδωσε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα απάντηση σχετικά με τη σύνδεση των δύο κορυφαίων πρωταθλημάτων στον κόσμο.

«Δεν έχω ιδέα τι ακριβώς συμβαίνει, δεν το παρακολουθώ και τόσο. Προφανώς θα είναι δύσκολο για ομάδες από τις ΗΠΑ να παίξουν εκεί, όμως θα μπορούσαν να υπάρχουν δύο λίγκες που να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, να έχουν το ίδιο πρόγραμμα. Ίσως ο καλύτερος σύλλογος από εκεί (την Ευρώπη) και ο καλύτερος από εδώ (το ΝΒΑ) να δίνουν έναν αγώνα το καλοκαίρι, για να φανεί ποια είναι η κορυφαία ομάδα στον κόσμο. Γιατί, πέρυσι, ο Εργκίν Αταμάν είχε πει ότι ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος» εξήγησε αρχικά ο Αντετοκούνμπο, θυμίζοντας την πρόκληση που είχε απευθύνει ο προπονητής του πρωταθλητή Ευρώπης του 2024 προς τους τότε πρωταθλητές του ΝΒΑ, τους Μπόστον Σέλτικς.