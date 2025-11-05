ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η βελτίωση και η άμεση ανάγκη

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Η βελτίωση και η άμεση ανάγκη

Η ΑΕΛ είχε καλή παρουσία στο παιχνίδι με την Πάφο παρά την ήττα. Και για μία ομάδα που αντιμετωπίζει από την αρχή της σεζόν προβλήματα ως προς το τι θέλει να παρουσιάσει στον αγωνιστικό χώρο, αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Ο Ούγκο Μαρτίνς σταδιακά βάζει στην ομάδα τα στοιχεία που ο ίδιος θεωρεί ότι ταιριάζουν στο υλικό που διαθέτει. Στο δεύτερο ημίχρονο του ντέρμπι στο «Στέλιος Κυριακίδης», η ομάδα της Λεμεσού έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ισοφαρίσει το σκορ. Μπορεί να μην τα κατάφερε και να επέστρεψε χωρίς βαθμολογικό κέρδος στη βάση της, ωστόσο υπάρχουν πράγματα που μπορεί να χτίσει πάνω τους ενόψει της συνέχειας. Όπως για παράδειγμα η σωστή ανάπτυξη ή η μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση και αντιστρόφως. Βέβαια, δεν έλειψαν και τα αρνητικά στοιχεία τα οποία πληγώνουν από την αρχή φέτος την ΑΕΛ. Ο αντίπαλος βρήκε το γκολ του μόλις το 5ο λεπτό, με το κεντρικό δίδυμο της ΑΕΛ να μην έχει σωστή τοποθέτηση στη φάση του 1-0. Ο Ούγκο Μαρτίνς γνωρίζει πως η ομάδα του πρέπει να είναι πολύ προσεκτική σε τέτοιου είδους παιχνίδια όπου η λεπτομέρεια μπορεί να είναι καθοριστική. Όπως έγινε στο ματς με την Πάφο. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΛ συνεχίζει να έχει άμεση ανάγκη τις νίκες που θα την ανεβάσουν στη βαθμολογία και το εντός έδρας παιχνίδι με την Ένωση στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής είναι μία πολύ καλή ευκαιρία να επιστρέψει στα τρίποντα.

 

Κατηγορίες

ΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η αστάθεια τον «πληγώνει» ξανά!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ήττα για την Κ19 της Πάφος FC με ένα γκολ στην αρχή και ένα στο τέλος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η βελτίωση και η άμεση ανάγκη

ΑΕΛ

|

Category image

Αποχωρεί ο Φλικ από την Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το «Σαν Σίρο» έγινε ιδιοκτησία Ίντερ και Μίλαν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντετοκούνμπο: «Θα μου άρεσε να δω τον Παναθηναϊκό να παίζει με τους Σέλτικς!»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Οι διαιτητές του ΑΕΛ – ΕΝΠ στο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ»

ΑΕΛ

|

Category image

«Η ΘΥΡΑ 5 ετοιμάζει κάτι ΜΕΓΑΛΟ!» – Έρχεται κορεό που θα γράψει ιστορία!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Επιβλητικό το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Θρήνος στο βόλεϊ: Αποσύνδεσαν τον Καζέμι από τη μηχανική υποστήριξη

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Γερμανός Σλάγκερ διαιτητής στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Σε κομβική ευρωπαϊκή στροφή!

ΑΕΚ

|

Category image

Αλόνσο: «Το να χάσεις στο Άνφιλντ δεν είναι καταστροφή»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέα χορηγική συνεργασία για την ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Ικανοποιημένος ο Σπαλέτι από τον χαρακτήρα της Γιουβέντους, παρά το 1-1 με τη Σπόρτινγκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη