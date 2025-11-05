Η βελτίωση και η άμεση ανάγκη

Ο Ούγκο Μαρτίνς σταδιακά βάζει στην ομάδα τα στοιχεία που ο ίδιος θεωρεί ότι ταιριάζουν στο υλικό που διαθέτει. Στο δεύτερο ημίχρονο του ντέρμπι στο «Στέλιος Κυριακίδης», η ομάδα της Λεμεσού έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ισοφαρίσει το σκορ. Μπορεί να μην τα κατάφερε και να επέστρεψε χωρίς βαθμολογικό κέρδος στη βάση της, ωστόσο υπάρχουν πράγματα που μπορεί να χτίσει πάνω τους ενόψει της συνέχειας. Όπως για παράδειγμα η σωστή ανάπτυξη ή η μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση και αντιστρόφως. Βέβαια, δεν έλειψαν και τα αρνητικά στοιχεία τα οποία πληγώνουν από την αρχή φέτος την ΑΕΛ. Ο αντίπαλος βρήκε το γκολ του μόλις το 5ο λεπτό, με το κεντρικό δίδυμο της ΑΕΛ να μην έχει σωστή τοποθέτηση στη φάση του 1-0. Ο Ούγκο Μαρτίνς γνωρίζει πως η ομάδα του πρέπει να είναι πολύ προσεκτική σε τέτοιου είδους παιχνίδια όπου η λεπτομέρεια μπορεί να είναι καθοριστική. Όπως έγινε στο ματς με την Πάφο. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΛ συνεχίζει να έχει άμεση ανάγκη τις νίκες που θα την ανεβάσουν στη βαθμολογία και το εντός έδρας παιχνίδι με την Ένωση στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής είναι μία πολύ καλή ευκαιρία να επιστρέψει στα τρίποντα.