Η αστάθεια τον «πληγώνει» ξανά!

Ο Απόλλωνας πλήρωσε για ακόμη μία φορά την αστοχία και την αμυντική του αστάθεια, γνωρίζοντας την ήττα από την ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα υπήρξε ανώτερος. Οι κυανόλευκοι σπατάλησαν κλασικές ευκαιρίες, στάθηκαν άτυχοι με τρία δοκάρια, ενώ στα μετόπισθεν παρουσιάστηκαν ευάλωτοι, δεχόμενοι εύκολα γκολ.

Έτσι, η διαφορά από την κορυφή αυξήθηκε στους εννέα βαθμούς, με την ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή να χάνει βαθμούς για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική, τη στιγμή που είχε το παιχνίδι στα μέτρα της. Κόντρα τόσο στον Ολυμπιακό όσο και στην ΑΕΚ, το προβάδισμα χάθηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

Ο φετινός Απόλλωνας μοιάζει απείθαρχος και αστάθμητος, ικανός να εντυπωσιάσει, αλλά και να καταρρεύσει την ίδια στιγμή. Η ψυχολογία και η συγκέντρωση φαίνεται πως είναι τα μεγάλα «αγκάθια», με τον Κύπριο τεχνικό να καλείται να τα διορθώσει άμεσα!