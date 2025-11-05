«Περίπου 8.000 φίλοι στο γήπεδο, όλα έτοιμα για τη μεγάλη βραδιά»

Aναλυτικά στα όσα τοποθετήθηκε:

Για το αποψινό ματς: «Όλα έτοιμα, είχαμε χθες τις διασκέψεις Τύπου. Μέχρι στιγμής πολύ καλή και η συνεργασία με τη Βιγιαρεάλ. Αναμένουμε το αποψινό παιχνίδι, είναι μια πρόκληση για μας και θα το παλέψουμε. Είναι μια ομάδα που είναι 3η τα πάει εξαιρετικά στην Ισπανία. Ψάχνει την 1η της νίκη στο φετινό Champions league, στο 50ο παιχνίδι της στον θεσμό απόψε. Αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της ομάδας, παίρνουν σοβαρά το παιχνίδι και δεν θα υποτιμήσουν. Το είπε και ο προπονητής τους ότι ήρθε αντιμέτωπος με τον Καρσέδο στο παρελθόν, όταν ήταν βοηθός του Έμερι. Ξέρει τον προπονητή μας και την ομάδα, υπάρχει εκτίμηση προς το πρόσωπο του από τους Ισπανούς. Βγήκε και στο ραδιόφωνο και τηλεόραση της Ισπανίας. Παίρνουν πολύ σοβαρά το παιχνίδι. Ήρθαν πέντε ραδιόφωνα από την Ισπανία».

Για τον κόσμο των Ισπανών: «Περίπου 100 άτομα, στον χώρο της κατηγορίας 1, στο πέταλο δεν θα έχουμε πολλούς. Περίπου 15 στο πέταλο. Μας είπαν ότι δεν έχουν μεγάλη προσέλευση στα εκτός».

Για τον κόσμο της Πάφου: «Έχουμε 6000 πακέτα, και μας επιστράφηκαν κάποια εισιτήρια μεμονωμένα από την UEFA για το ματς. Έχουν μείνει 300. Αν έρθουν όλα τα πακέτα θα μιλάμε για περίπου 8000 άτομα στο γήπεδο».

Για το πως μπορεί κάποιος να πάρει εισιτήριο: «Είναι διαδικτυακά, αν μείνουν θα ανοίξουν ταμεία στο γήπεδο. Θα ενημερώσουμε πιο κοντά στην ώρα διεξαγωγής του αγώνα».

Για τα αγωνιστικά: «Δεν υπάρχει κάποιο θέμα τραυματισμού. Προφυλάχθηκε ο Σούνιτς στο τελευταίο ματς. Είναι θέμα ετοιμότητας λόγω προγράμματος. Μπορούμε να παλέψουμε το παιχνίδι. Είναι ο Κορέια με την Κόκκινη και οι παίχτες εκτός ευρωπαϊκής λίστας εκτός».

Για την τελευταία νίκη με την ΑΕΛ: «Επιστρέψαμε στις νίκες, είχαμε μια βελτίωση μπορεί να βοηθήσει ψυχολογικά. Αγωνιζόμασταν κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα. Είναι πολλά τα παιχνίδια και σημαντικό να παίρνουμε τους βαθμούς και θέλουμε επίσης να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο».

Για κάποια παράπονα της ΑΕΛ για τη διαιτησία: «Είναι δικαίωμα κάθε ομάδας. Όπως κι εμείς την περασμένη εβδομάδα. Είναι κι αυτά μέσα στο ποδόσφαιρο».

Για τις ανανεώσεις Κορέια και Σούνιτς: «Είναι πολύ σημαντικά νέα που πέρασαν στα... ψιλά λόγω των πολλών αγώνων. Πρωταγωνιστές για την Πάφο και σημαντικό να ξεμπερδέψεις με αυτές τις ανανεώσεις από νωρίς. Έχουμε και άλλους ποδοσφαιριστές που θα ανανεώσουν στο μέλλον. Είναι σημαντικό οι παίχτες του κορμού που έφεραν τις επιτυχίες να συνεχίσουν στην ομάδα. Δεν έχουμε πολλούς παίχτες που λήγουν τα συμβόλαια τους. Είναι ο προπονητής, είναι ο Λουκάσεν κι άλλοι ποδοσφαιριστές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ομάδα θέλει να τους κρατήσει».