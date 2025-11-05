«Είναι μια ιστορική ομάδα, πρέπει να κάνουμε πολλά καλά πράγματα»

Ως μία νέα πρόκληση χαρακτήρισε για την ΑΕΚ τον αγώνα της Πέμπτης (06/11) απέναντι στη Αμπερτίν για τη 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League, ο προπονητής της ομάδας, Ιμανόλ Ιδιάκεθ.

Για τον αγώνα: «Είναι μια νέα πρόκληση για εμάς όμως έχουμε μπροστά μας μια τεράστια ευκαιρία να κάνουμε το επόμενο βήμα με νίκη. Είμαστε αισιόδοξοι, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε στο γήπεδο μας μαζί με την στήριξη του κόσμου μας και αυτό θα προσπαθήσουμε».

Για τα αγωνιστικά: «Ο Ρομπέρζ προπονήθηκε χθες, αλλά θα τον δούμε και σήμερα. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποδοσφαιριστή που δεν θα είναι στο 100%. Θα αντιμετωπίσουμε ομάδα με αντοχές. Δεν διαφοροποιήθηκε αρκετά το σκηνικό με τις απουσίες. Θα δούμε τον Ρομπέρζ, τον Μιραμόν πως νιώθει, ο Σμαπορίτ δύσκολα θα προλάβει. Έχουμε προβλήματα, θα πρέπει να βρούμε τις λύσεις».

Για την Αμπερτίν: «Είναι μία ομάδα που διαθέτει ποιότητα μπροστά. Απομονώνοντας κάποιος τα αποτελέσματα θα πει το αντίθετο, αλλά είναι καλή ομάδα. Είναι μια ιστορική ομάδα, μεγάλη ομάδα και θα πρέπει να κάνουμε πολλά καλά πράγματα για να πετύχουμε τον στόχο μας που είναι οι τρεις βαθμοί».

Για τους Kαμπρέρα και Γκαρσία: «Eίναι στο τελευταίο βήμα για να επανέλθουν μετά τη διακοπή».

«Θα δώσουμε τα πάντα»

Παρών στο πάνελ ήταν και ο Γιώργος Ναούμ από πλευράς ποδοσφαιριστών, ο οποίος ανάφερε: «Είναι αρκετά δύσκολο το ματς αύριο καθώς εύκολα παιχνίδια σε αυτή την φάση δεν υπάρχουν. Εμείς θα δώσουμε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχίσει η ομάδα το θετικό σερί στην Ευρώπη».

Σε ερώτηση πως νιώθει ως Κύπριος που παίζει στην Ευρώπη και για την ετοιμότητά του να αγωνιστεί, είπε: «Ανυπομονώ να παίζω σε τέτοια παιχνίδια. Ο στόχος μου είναι να δουλεύω στις προπονήσεις και να ακολουθώ το πρόγραμμα του προπονητή. Πρέπει να είμαι έτοιμος να αγωνιστώ, εάν το ζητήσει ο προπονητής».