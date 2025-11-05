ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το «Σαν Σίρο» έγινε ιδιοκτησία Ίντερ και Μίλαν

Το ιστορικό «Σαν Σίρο» έγινε κι επίσημα ιδιοκτησία της Ίντερ και της Μίλαν. Το συμβόλαιο υπογράφηκε σήμερα το πρωί, επιτρέποντας στις δύο ομάδες του Μιλάνου να γίνουν συνιδιοκτήτριες του σταδίου και των γύρω περιοχών.

Η συνάντηση στο γραφείο του συμβολαιογράφου Φιλίπο Τζαμπάν ξεκίνησε στις 08:30 και ολοκληρώθηκε γύρω στις 13:00. Τα τελικά βήματα βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά οι υπογραφές έχουν ήδη μπει. 

«Τα καλά πράγματα χρειάζονται πάντα χρόνο», δήλωσε ο πρόεδρος της Μίλαν, Πάολο Σκαρόνι, φεύγοντας από το γραφείο.

Η συνολική συμφωνημένη τιμή αγοράς ανέρχεται σε 197,08 εκατομμύρια ευρώ (συν ΦΠΑ), την οποία η Ίντερ και η Μίλαν θα καταβάλουν στο δήμο σε δόσεις:

  • 91,96 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν πριν από την υπογραφή της σύμβασης αγοράς
  • Μια δεύτερη δόση θα υπολογιστεί με βάση την ακαθάριστη επιφάνεια του νέου σταδίου και πρέπει να καταβληθεί εντός 30 ημερών από την εκπλήρωση ορισμένων πολεοδομικών απαιτήσεων·
  • Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της μερικής κατεδάφισης του «Μεάτσα»
  • Ένα πιθανό υπόλοιπο έως 22 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση των εκπιπτόμενων εργασιών.

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη