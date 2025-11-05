Υποψήφιος για... πάγκο ο Εβάντρο

Η Ομόνοια φιλοξενείται αύριο (22:00) από τη Λωζάνη, για την 3η αγωνιστική της League phase του Conference League σε ένα παιχνίδι που ο Χένινγκ Μπεργκ ίσως προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα.

Και ένας από τους... υποψήφιους για να μείνουν στον πάγκο, είναι ο Εβάντρο. Έναν παίκτη που εμπιστεύεται πολύ ο Μπεργκ και το πιστοποιεί το γεγονός πως του έδωσε φανέλα βασικού στα 16 από τα 17 φετινά ματς.

Είναι όμως και ο Εβάντρο πολύ αλλαγμένος τη φετινή σεζόν. Και ειδικά στο μεσοαμυντικό κομμάτι. Ωστόσο επειδή ακολουθεί κρίσιμο παιχνίδι και είναι και βαρυφορτωμένος αγωνιστικά, ίσως επελέξει το τεχνικό επιτελείο να του δώσει κάποιες ανάσες.

Αυτό θα φανεί φυσικά λίγο πριν ξεκινήσει το ματς, με την ανακοίνωση της ενδεκάδας.

Χ.Χ