Επιβλητικό το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας!

Με νίκες συνέχισαν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Frederick University τις υποχρεώσεις τους στο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας ΟΠΑΠ «Μιχάλης Κρασιάς» κερδίζοντας Πανεπιστήμιο Κύπρου και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο αντίστοιχα.

Η ομάδα του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας πήρε μια σχετικά εύκολη νίκη, κερδίζοντας με 73-56 το Πανεπιστήμιο Κύπρου χωρίς μάλιστα να ανεβάσει στροφές. Η ομάδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, επιβάλλοντας τον ρυθμό της από το πρώτο δεκάλεπτο (20-10). Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν στη δεύτερη περίοδο μειώνοντας τη διαφορά (29-25 στο ημίχρονο), ωστόσο η ομάδα του Σιακαλλή ανέκτησε τον έλεγχο στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου έτρεξαν επιμέρους σκορ 24-13, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δεύτερη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Νεοφύτου με 21 πόντους και τρία τρίποντα, ενώ εξαιρετική παρουσία είχαν και οι Χατζηκώστας (16 π., 1 τρ.) και Σοφοκλέους (10 π.). Από την πλευρά του Πανεπιστημίου Κύπρου ξεχώρισε ο Τσουλούπας με 26 πόντους και τρία τρίποντα, προσφέροντας σταθερά επιθετικές λύσεις, ενώ διψήφιο αριθμό πόντων σημείωσαν οι Χριστοδουλίδης (10 π., 2 τρ.) και Κωσταράς (10 π., 2 τρ.).

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έδειξε συνοχή και βάθος στον πάγκο, διατηρώντας τον έλεγχο του αγώνα μέχρι το τέλος, ενώ το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρά την προσπάθειά του δεν κατάφερε να περιορίσει τη δημιουργία και το σκοράρισμα των αντιπάλων του.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-10, 9-15, 24-13, 20-18

ΠΑΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: Τίγκας, Χαραλάμπους 3 (1), Νεοφύτου 21 (3), Jepenkds 2, Δημητρακόπουλος 2, Λουκά 2, Σάββα 8, Κωνσταντογιάννης 3 (1), Καραγιάννης, Ανδρουλιδάκης 6, Χατζηκώστας 16 (1), Σοφοκλέους 10.

ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ: Τσουλούπας 26 (3), Αλεξανδρίδης 4, Χριστοδουλίδης 10 (2), Ρωμανίδης 6, Κωσταράς 10 (2), Ορφανός.

Στον άλλον αγώνα της ημέρας, το Frederick πανηγύρισε την πρώτη του νίκη κερδίζοντας το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο με 55-40. Από την αρχή, η ομάδα του Γεωργίου και με βάση την άμυνα κατάφερε να πάρει μία σημαντική νίκη ενόψει της συνεχείας του πρωταθλήματος.

