Ο Γερμανός Σλάγκερ διαιτητής στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Η κεντρική επιτροπή διαιτησίας (ΚΕΔ) της ΕΠΟ όρισε σήμερα τον Γερμανό διαιτητή, Ντάνιελ Σλάγκερ, για να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι στη Λεωφόρο, μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής στη Super League. Ο 35χρονος διεθνής διαιτητής θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του, Σβεν Βασίτσκι και Τομπίας Φριτς, 4ος ορίστηκε ο Φώτης Πολυχρόνης, και στο VAR θα είναι ο Γερμανός, Πασκάλ Μίλερ, με βοηθό τον Αγγελο Ευαγγέλου.

