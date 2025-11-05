«Η ΘΥΡΑ 5 ετοιμάζει κάτι ΜΕΓΑΛΟ!» – Έρχεται κορεό που θα γράψει ιστορία!

Μέσα από ανάρτησή του, ο ΣΥ.ΦΙ. ΠΑΦΟΣ – ΘΥΡΑ 5 απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο για δυναμική παρουσία και αποκάλυψε ότι ετοιμάζεται ένα εντυπωσιακό κορεό, που –όπως αναφέρουν– «θα γράψει ιστορία».

Aναλυτικά:

«🔵⚪️ΘΥΡΑ 5 🔵⚪️ Σήμερα η ομάδα μας αντιμετωπίζει ένα ακόμη μεγαθήριο! Εμείς στο καθήκον. Σπρώχνουμε την ομάδα μας για 90 λεπτά με ένα μοναδικό σκοπό. Αδέλφια, σήμερα η ΘΥΡΑ 5 ετοιμάζει κάτι ΜΕΓΑΛΟ! Ένα κορεό που θα γράψει ιστορία.

Κανένας δεν μετακινεί ΤΙΠΟΤΑ από τη θέση του. Ό,τι βρείτε στο κάθισμά σας μένει ΕΚΕΙ – δεν το πετάμε, δεν το κρατάμε, δεν το αλλάζουμε. Όλα θα στηθούν με κόπο, με μεράκι και με αγάπη για την ομάδα!

Με την ΕΙΣΟΔΟ των παικτών, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ σηκώνουμε τα χαρτόνια και κάνουμε το γήπεδο να ΔΟΝΗΘΕΙ! Σεβόμαστε την προσπάθεια των αδελφών, που δούλεψαν για αυτό. Δείχνουμε ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΘΥΡΑ 5.

ΜΙΑ ΠΟΛΗ – ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ – ΜΙΑ ΦΩΝΗ!

ΘΥΡΑ 5.»