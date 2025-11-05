Οι διαιτητές του ΑΕΛ – ΕΝΠ στο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ»

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) ανακοίνωσε τους διαιτητές του αγώνα ΑΕΛ Λεμεσού – Ε.Ν. Παραλιμνίου, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στο Στάδιο Αλφαμέγα, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Κυριάκος Αθανασίου, με βοηθούς τους Γιώργο Π. Χαραλάμπους και Διογένη Λουκά.

Aναλυτικά:

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου

19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Ε.Ν. Παραλιμνίου

Στάδιο: Στάδιο Αλφαμέγα

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας