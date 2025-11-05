Οι διαιτητές του ΑΕΛ – ΕΝΠ στο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ»
Ανακοινώθηκαν από την ΚΟΠ οι διαιτητές για το ΑΕΛ – ΕΝΠ
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) ανακοίνωσε τους διαιτητές του αγώνα ΑΕΛ Λεμεσού – Ε.Ν. Παραλιμνίου, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στο Στάδιο Αλφαμέγα, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.
Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Κυριάκος Αθανασίου, με βοηθούς τους Γιώργο Π. Χαραλάμπους και Διογένη Λουκά.
Aναλυτικά:
Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου
19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Ε.Ν. Παραλιμνίου
Στάδιο: Στάδιο Αλφαμέγα
Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
Α’ Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Β’ Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης
AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας