Σε κομβική ευρωπαϊκή στροφή!

Στροφή στην Ευρώπη και στον καθοριστικό αυριανό (19:45) αγώνα με την Αμπερντίν στην «Αρένα» κάνουν άπαντες στην ΑΕΚ.

Το παιχνίδι κόντρα στους Σκωτσέζους ενδεχομένως να αποδειχθεί κομβικό για τη μετέπειτα πορεία της ομάδας στο Conference League, διότι με ενδεχόμενη νίκη θα κάνει το πιο αποφασιστικό βήμα για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, έχοντας ήδη δύο νίκες στις πρώτες δύο αγωνιστικές (5-0 αναλογία τερμάτων) σε βάρος της Αλκμάαρ και της Κρίσταλ Πάλας.

Πάντως, οι κιτρινοπράσινοι δεν θα πρέπει να υποτιμήσουν την Αμπερντίν και να παρασυρθούν από την εξάρα (6-0) που δέχθηκαν την προηγούμενη αγωνιστική της League Phase από την ΑΕΚ Αθηνών. Στο πρωτάθλημα Σκωτίας η Αμπερμτίν μετρά τρεις νίκες στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια, γεγονός που συνιστά ιδιαίτερη προσοχή και σοβαρότητα εκ μέρους των παικτών του Ιμανόλ Ιδιάκεθ. Το περασμένο Σάββατο η Αμπερντίν κέρδισε εκτός έδρας την Κιλμάρνοκ με 1-0 με σκόρερ τον Άρμστρονγκ και ανέβηκε στην 9η θέση της βαθμολογίας.

Όπως σε κάθε αγώνα τις τελευταίες εβδομάδες, έτσι και ενόψει Αμπερντίν η τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ έχει να διαχειριστεί σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα. Το νέο όνομα που προστέθηκε στη λίστα των τραυματιών είναι αυτό του Ενρίκ Σαμπορίτ. Ο 33χρονος Ισπανός αμυντικός τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα και θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Η συμμετοχή του στην αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League είναι εξαιρετικά αμφίβολη. Αντίθετα, ο Βαλεντίν Ρομπέρζ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε την περασμένη Κυριακή στο «Αλφαμέγα», νιώθει καλύτερα και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στην αποστολή του αγώνα με την Αμπερντίν.

Σίγουροι απόντες θα είναι οι Τσακόν, Γκαρσία, Καμπρέρα, Αμίν (δεν είναι στη λίστα), Κομάρ και Χάιρο, ο οποίος επίσης δεν δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα. Θυμίζουμε ότι από τη λίστα διαγράφηκε ο Τσακόν λόγω του σοβαρού τραυματισμού του και στη θέση του συμπεριλήφθη ο Γκαρσία… Σε ακόμα ένα ευρωπαικό παιχνίδι, ζητούμενο για τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ είναι η σωστή διαχείριση του έμψυχου δυναμικού, λαμβάνοντας υπόψη ότι την Κυριακή ακολουθεί ο εντός έδρας αγώνας με την Ομόνοια Αραδίππου.

