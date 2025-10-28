Αν μια ομάδα δίνει απαντήσεις…

Οι πρωταθλητές ηττήθηκαν στο ντέρμπι με την Ομόνοια όμως αυτό που μάθαμε από πέρυσι είναι πως έχουν τον τρόπο να απαντούν στις τρικλοποδιές.

Και πέρυσι όταν περιμέναμε να δούμε πως θα αντιδράσει η ομάδα του Καρσέδο μετά από μία ήττα, πήραμε εμφαντική απάντηση με συνεχόμενες νίκες και στο τέλος την κατάκτηση του τίτλου.

Δεν είναι όμως μόνο τα περσινά παραδείγματα. Και φέτος, μετά την ήττα από τον Απόλλωνα στο «Στέλιος Κυριακίδης», η Πάφος απάντησε με πέντε συνεχόμενες νίκες!

Μετά λοιπόν την Ομόνοια, οι παίκτες και ο Καρσέδο καλούνται να επαναλάβουν εαυτόν και να επιστρέψουν στις νίκες.

Α.Ψ