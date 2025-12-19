Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025

H κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση της Αφρικής επιστρέφει για ένα ακόμη ιστορικό κεφάλαιο.

Φρέσκια από τον δραματικό της θρίαμβο εντός έδρας, η Ακτή Ελεφαντοστού, η οποία κατέκτησε τον τίτλο νικώντας τη Νιγηρία στον τελικό, ταξιδεύει στο Μαρόκο με στόχο την υπεράσπιση του στέμματος. Οι «Ελέφαντες» κυνηγούν το πέμπτο τρόπαιο της ιστορίας τους, που θα τους φέρει στο ίδιο επίπεδο με την Γκάνα και πιο κοντά στις πιο επιτυχημένες χώρες της διοργάνωσης – την Αίγυπτο με επτά τίτλους και το Καμερούν με πέντε.

Όλα δείχνουν πως πρόκειται για ένα τουρνουά όπου κάθε παιχνίδι θα έχει τεράστια σημασία, κάθε λεπτομέρεια θα μετρά και κάθε διεκδικητής θα κατεβαίνει με πίστη στις δυνατότητές του. Η Ακτή Ελεφαντοστού καλείται να συνδυάσει την αυτοπεποίθηση του πρωταθλητή με ανθεκτικότητα, απέναντι σε μια γενιά αντιπάλων που φιλοδοξεί να ανατρέψει τις παραδοσιακές ισορροπίες.

Αυξανόμενες προσδοκίες σε ολόκληρη την ήπειρο

Σε όλη την Αφρική, οι προσδοκίες ανεβαίνουν. Παραδοσιακές δυνάμεις αναζητούν εξιλέωση μετά από πρόσφατες απογοητεύσεις, ενώ ανερχόμενες εθνικές ομάδες βλέπουν την ευκαιρία να γράψουν τη δική τους σελίδα στην ιστορία του AFCON.

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, Μαρόκο 2025, προμηνύεται μια διοργάνωση γεμάτη ένταση, δράμα και ηπειρωτική υπερηφάνεια – ένα τουρνουά όπου η κληρονομιά συγκρούεται με τη φιλοδοξία.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από 21 Δεκεμβρίου 2025 έως 18 Ιανουαρίου 2026, με το Μαρόκο να φιλοξενεί το Κύπελλο Εθνών Αφρικής για δεύτερη φορά στην ιστορία του.

Η βορειοαφρικανική χώρα επιστρέφει ως οικοδέσποινα δέκα χρόνια μετά την αναγκαστική απόσυρσή της από το AFCON 2015 και πλέον υποδέχεται την ήπειρο με σύγχρονες υποδομές, οργανωτική εμπειρία και βαθιά ριζωμένη ποδοσφαιρική κουλτούρα.

Η φιλοξενία του τουρνουά εντάσσεται στο ευρύτερο αθλητικό όραμα του Μαρόκου, μετά την επιτυχημένη διοργάνωση πρόσφατων εκδηλώσεων της CAF και ενόψει της συνδιοργάνωσης του Μουντιάλ 2030.

Οι 24 ομάδες που προκρίθηκαν

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής Μαρόκο 2025 θα συγκεντρώσει 24 εθνικές ομάδες, οι οποίες εξασφάλισαν την πρόκρισή τους είτε μέσω των προκριματικών είτε αυτόματα ως διοργανώτρια χώρα.

Α’ Όμιλος: Κομόρες, Μάλι, Μαρόκο, Ζάμπια

Β’ Όμιλος: Ανγκόλα, Αίγυπτος, Νότια Αφρική, Ζιμπάμπουε

Γ’ Όμιλος: Νιγηρία, Τανζανία, Τυνησία, Ουγκάντα

Δ’ Όμιλος: Μπενίν, Μποτσουάνα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Σενεγάλη

Ε’ Όμιλος: Αλγερία, Μπουρκίνα Φάσο, Ισημερινή Γουινέα, Σουδάν

ΣΤ’ Όμιλος: Καμερούν, Γκαμπόν, Ακτή Ελεφαντοστού, Μοζαμβίκη

Πρόγραμμα Αγώνων

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από 21 Δεκεμβρίου 2025 έως 18 Ιανουαρίου 2026 και θα είναι η πρώτη φορά που το Κύπελλο Εθνών Αφρικής θα πραγματοποιηθεί χειμώνα.

Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 18 Ιανουαρίου 2026.

