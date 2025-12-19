ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Η Πάφος FC αποκάλυψε τη νέα της εμφάνιση!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ: Η Πάφος FC αποκάλυψε τη νέα της εμφάνιση!

Η Πάφος FC παρουσίασε τη νέα αγωνιστική της φανέλα μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο, το οποίο μάλιστα συνδιάζει και την πορεία της ομάδας την τελευταία δεκαετία. 

Οι γαλάζιοι ανέδειξαν την εξέλιξη και την ταυτότητά τους, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν του συλλόγου.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Δύο ιστορίες, ένα πεπρωμένο. Πριν από δέκα χρόνια, ζήσαμε τον υποβιβασμό. Μια στιγμή που δοκίμασε την πίστη μας και διαμόρφωσε τον χαρακτήρα μας. Σήμερα, ζούμε το όνειρο. Από τις στιγμές που μας δοκίμασαν, μέχρι τις βραδιές που μας καθόρισαν, το ταξίδι μας είναι ραμμένο σε κάθε λεπτομέρεια αυτής της στολής. Σας παρουσιάζουμε την νέα εμφάνιση της Πάφος FC σε συνεργασία με την PUMA.

𝗦𝗽𝗹𝗶𝘁 𝗯𝘆 𝗗𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻 🔵⚪️ 𝗨𝗻𝗶𝘁𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝗗𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝘆»

 

Κατηγορίες

ΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκουαρδιόλα για το μέλλον του στη Μάντσεστερ Σίτι: «Αργά ή γρήγορα, στα 75 ή 76 μου, θα φύγω»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η Πάφος FC αποκάλυψε τη νέα της εμφάνιση!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Χωρίς Ποντένσε η αποστολή του Ολυμπιακού με Κηφισιά

Ελλάδα

|

Category image

Αλλαγή διαιτητή VAR σε ΑΕΛ-ΑΕΚ και σε Πάφος FC-ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Φίλος της ΑΕΚ ένιωσε αδιαθεσία αλλά ζήτησε από τον διασώστη να περιμένει πρώτα να σκοράρει ο Γιόβιτς!

Ελλάδα

|

Category image

Η Ελλάδα θα διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του 2032

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Στο στόχαστρο φιλοζωικής οργάνωσης ο Πολ Πογκμπά για την επένδυσή του σε αγώνες καμήλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιταλικό δημοσίευμα: «Δίνει 10 εκατ. ευρώ για Μανδά ο Παναθηναϊκός»

Ελλάδα

|

Category image

Πρόβλημα στον Ολυμπιακό με Ζέλσον λόγω ίωσης

Ελλάδα

|

Category image

Ο Μαρέσκα διαψεύδει τα περί αντικατάστασης Γκουαρδιόλα στη Σίτι: «Θα είμαι στην Τσέλσι και του χρόνου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λαπόρτα για Μέσι: «Ελπίζω να ξανασυναντηθούμε στο Καμπ Νόου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλήγμα στην Παρί με Σαφόνοφ, υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τους έκανε 35

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στην αντεπίθεση η ΑΕΛ: «Πειθαρχικός Εισαγγελέας και ο Αθλητικός Δικαστής, έχουν εκθέσει ανεπανόρθωτα τους θεσμούς»

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη