ΒΙΝΤΕΟ: Η Πάφος FC αποκάλυψε τη νέα της εμφάνιση!

Η Πάφος FC παρουσίασε τη νέα αγωνιστική της φανέλα μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο, το οποίο μάλιστα συνδιάζει και την πορεία της ομάδας την τελευταία δεκαετία.

Οι γαλάζιοι ανέδειξαν την εξέλιξη και την ταυτότητά τους, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν του συλλόγου.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Δύο ιστορίες, ένα πεπρωμένο. Πριν από δέκα χρόνια, ζήσαμε τον υποβιβασμό. Μια στιγμή που δοκίμασε την πίστη μας και διαμόρφωσε τον χαρακτήρα μας. Σήμερα, ζούμε το όνειρο. Από τις στιγμές που μας δοκίμασαν, μέχρι τις βραδιές που μας καθόρισαν, το ταξίδι μας είναι ραμμένο σε κάθε λεπτομέρεια αυτής της στολής. Σας παρουσιάζουμε την νέα εμφάνιση της Πάφος FC σε συνεργασία με την PUMA.

𝗦𝗽𝗹𝗶𝘁 𝗯𝘆 𝗗𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻 🔵⚪️ 𝗨𝗻𝗶𝘁𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝗗𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝘆»