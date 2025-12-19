Στο στόχαστρο φιλοζωικής οργάνωσης ο Πολ Πογκμπά για την επένδυσή του σε αγώνες καμήλας

Νέες αντιδράσεις έχει πυροδοτήσει μια επιχειρηματική απόφαση του Πολ Πογκμπά, καθώς ο Γάλλος ποδοσφαιριστής δέχεται έντονη κριτική από φιλοζωική οργάνωση για την εμπλοκή του σε ομάδα αγώνων καμήλας, λίγο καιρό μετά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Ενώ ο Πολ Πογκμπά προσπαθεί να αφήσει πίσω του μια από τις πιο δύσκολες φάσεις της καριέρας του, μια εξωαγωνιστική του κίνηση τον έφερε ξανά στο προσκήνιο για τους λάθος λόγους. Αιτία στάθηκε η τελευταία του επενδυτική δραστηριότητα.

Ο Γάλλος μέσος, ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα στους αγωνιστικούς χώρους με τη φανέλα της Μονακό έπειτα από την τιμωρία του για ντόπινγκ, αποφάσισε να επενδύσει στον τομέα των αγώνων καμήλας στη Σαουδική Αραβία. Συγκεκριμένα, απέκτησε μετοχές και ανέλαβε ρόλο πρεσβευτή στην ομάδα Αλ Χαμπούμπ.

Η απόφασή του αυτή, όμως, προκάλεσε την οργή οργανώσεων για τα δικαιώματα των ζώων, με την PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) να εξαπολύει δημόσια επίθεση εναντίον του μέσω μιας αιχμηρής επιστολής. Η οργάνωση κατηγορεί τον Πογκμπά ότι συνδέει το όνομά του με μια δραστηριότητα που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, περιλαμβάνει εκμετάλλευση και κακοποίηση ζώων. Στην επιστολή γίνεται αναφορά σε βίαιες μεθόδους εκπαίδευσης, συχνούς τραυματισμούς, αφυδάτωση και έντονο στρες, ενώ επισημαίνεται ότι οι καμήλες αποχωρίζονται τις μητέρες τους σε πολύ νεαρή ηλικία, χωρίς να έχουν λόγο για το μέλλον τους.

sportal.gr