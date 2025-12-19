Ματθαίου: «Ελπίζω να ξεπεράσουμε τις 6000 με ΑΠΟΕΛ»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο εκπρόσωπος τύπου της Πάφου παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 ενόψει του ντέρμπι στο «Στέλιος Κυριακίδης» με τον ΑΠΟΕΛ

Διαβάστε τις κυριότερες τοποθετήσεις του Χριστόφορου Ματθαίου:

Για το ματς με το ΑΠΟΕΛ: «Ένα τεράστιο ματς από όλες τις απόψεις γιατί αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο αντίπαλο όπως είναι το ΑΠΟΕΛ αλλά και γιατί είναι το τελευταίο ματς της χρονιάς και θέλουμε να κλείσουμε το 2025, που ήταν το καλύτερο έτος για την Πάφο με νίκη και στην κορυφή. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό και να πάρουμε το τρίποντο. Σε αυτούς τους αγώνες είναι οι λεπτομέρειες που παίζουν ρόλο, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για να αποφύγουμε τα λάθη και να κερδίσουμε».

Για τις απουσίες: «Θα είναι όλη στη διάθεση του Καρσέδο, ακόμη και ο Σέμα προπονείται κανονικά, είναι θέμα του προπονητή αν θα τον επιλέξει να τον πάρει μαζί του».

Για το θέμα κόσμου: «Περιμένουμε την πιο ψηλή προσέλευση της σεζόν, θέλω να κάνω κάλεσμα στον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Σχεδόν μέχρι στιγμής 5000 θα είναι στο γήπεδο και ελπίζω να ξεπεράσουμε τις 6000 την Κυριακή».

Για τις προσθαφαιρέσεις: «Δεν υπάρχει κάτι σίγουρο. Το να υπάρχουν προτάσεις για παίκτες δεν ισοδυναμεί ότι θα αποχωρήσει σίγουρα κάποιος. Η ομάδα δεν βιάζεται να κάνει μεταγραφές, υπάρχει ποιότητα και αυτό φάνηκε. Εμείς θέλουμε να δούμε το ρόστερ το δικό μας, αυτή είναι η προτεραιότητα. Δεν θα επηρεάσει το Τσάμπιονς Λιγκ την μεταγραφική πολιτική της ομάδας, όμως θα τα δούμε όλα».

Για το πλάνο της ομάδας που παρουσιάστηκε στα ΜΜΕ: «Ο σύλλογος έχει το μακροπρόθεσμο πλάνο και δεν επηρεάζεται η πορεία του συλλόγου από τις επιτυχίες και όπως είπε ο κ. Ρόμαν Ντουμπόφ ήρθαν αυτές οι επιτυχίες γιατί υπήρχε και αυτό το πλάνο. Επομένως έτσι θα συνεχίσει να κινείται η ομάδα»

Διαβαστε ακομη