Στην κορυφή ο Φαμπιάνο – Στο κατόπι του Καϊάφα ο Κούσουλος

Ο Φαμπιάνο έφτασε τις 50 συμμετοχές με το «τριφύλλι» στην Ευρώπη, κατακτώντας την πρώτη θέση στη σχετική λίστα και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του παρουσία κάτω από τα δοκάρια.

Την ίδια στιγμή, ο Γιάννης Κούσουλος ανέβηκε στις 38 ευρωπαϊκές συμμετοχές, καταλαμβάνοντας την 5η θέση και πλησιάζοντας πλέον τον Κώστα Καϊάφα, ο οποίος βρίσκεται στις 40 εμφανίσεις.

Δύο ποδοσφαιριστές που συνεχίζουν να γράφουν τη δική τους ιστορία με την πράσινη φανέλα στις ευρωπαϊκές βραδιές και όχι μόνο...