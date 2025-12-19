Χωρίς Ποντένσε η αποστολή του Ολυμπιακού με Κηφισιά

Εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα με την Κηφισιά (20:30) για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League είναι ο Ντανιέλ Ποντένσε.

Στην αποστολή είναι μεν ο Ζέλσον Μάρτινς, ωστόσο είναι αμφίβολο αν θα ξεκινήσει, καθώς ταλαιπωρείται από ασθένεια.

Επίσης, στη λίστα δεν βρίσκονται ο τραυματίας Πασχαλάκης, ο Καμπελά που ουσιαστικά έχει αποχωρήσει, καθώς και οι Ελ Κααμπί και Μπρούνο που έχουν αρχίσει προετοιμασία για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Αυτός που επανέρχεται είναι ο Ζουλιάν Μπιανκόν.

Αναλυτικά η αποστολή για τον τελευταίο αγώνα του 2025: Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Βέζο.

