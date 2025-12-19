Πλήγμα στην Παρί με Σαφόνοφ, υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι!
Ο Ματβέι Σαφόνοφ υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι και η Παρί Σεν Ζερμέν θα στερηθεί τις υπηρεσίες του για τον επόμενο μήνα.
Λίγα 24ωρα πριν, ο Ματβέι Σαφόνοφ αποτελούσε τον ήρωα της Παρί Σεν Ζερμέν καθώς με τέσσερις αποκρούσεις στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στη Φλαμένγκο, χάρισε το Διηπειρωτικό τρόπαιο στην ομάδα του.
Σήμερα, ο Ρώσος κίπερ έγινε γνωστό πως θα μείνει εκτός για περίπου ένα μήνα, αφού έχει υποστεί κάταγμα στο αριστερό χέρι.
Οι εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη έδειξαν τα άσχημα αποτελέσματα και ο τερματοφύλακας των Παριζιάνων θα απουσιάσει για σημαντικό διάστημα.
Βέβαια, υπάρχει μεν η διακοπή τις επόμενες ημέρες, ωστόσο μοιάζει αβέβαιο αν θα προλάβει τόσο την προτελευταία όσο και την τελευταία αγωνιστική του Champions League, σε περίπου έναν μήνα από τώρα.
sport-fm.gr