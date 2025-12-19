Στην 15η θέση η Κύπρος - Αυξήθηκαν οι πιθανότητες για πέντε Ευρωπαίους

Αυτό σημαίνει ότι αυξήθηκαν οι πιθανότητες ώστε τη σεζόν 2027-28 να αγωνίζονται πέντε κυπριακές ομάδες στην Ευρώπη.

Λέμε αυξήθηκαν και δεν αναφερόμαστε σε κάτι οριστικό, καθώς η ανταγωνίστρια, Ελβετία, την οποία το βράδυ της Πέμπτης (18/12) ξεπεράσαμε κατά 443 βαθμούς (34.943 – 34.500), παραμένει στην Ευρώπη με τρεις ομάδες, τη Λωζάνη που θα παίξει, όπως και η Ομόνοια στα νοκ άουτ του Conference League (σ.σ. η ΑΕΚ προκρίθηκε απευθείας στους «16» της διοργάνωσης.), ενώ δυο αγωνιστικές πριν από το τέλος της League Phase του Europa League, η Γιουνγκ Μπόις είναι σε θέση πρόκρισης και η Βασιλεία μένει εκτός όμως έχει ελπίδες ανατροπής.

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία στη 15η θέση σημαίνει ότι θα έχουν την ευκαιρία δυο ομάδες να παίξουν στα προκριματικά του Champions League, η πρωταθλήτρια και η δευτεραθλήτρια (αμφότερες από τον δεύτερο προκριματικό, σε διαφορετικά μονοπάτια), ο κυπελλούχος από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Εuropa League και η τρίτη και τέταρτη στη βαθμολογία από τον δεύτερο προκριματικό του Conference League.