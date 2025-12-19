ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ιταλικό δημοσίευμα: «Δίνει 10 εκατ. ευρώ για Μανδά ο Παναθηναϊκός»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ιταλικό δημοσίευμα: «Δίνει 10 εκατ. ευρώ για Μανδά ο Παναθηναϊκός»

Το όνομα του Χρήστου Μανδά διατηρείται στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, με ιταλικό δημοσίευμα να υποστηρίζει πως οι «πράσινοι» είναι διατεθειμένοι να δώσουν 10 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του.

Το «Τριφύλλι» δεδομένα βρίσκεται σε αναζήτησή τερματοφύλακα και ένα όνομα που έχει βρεθεί στο προσκήνιο είναι αυτό του Χρήστου Μανδά, ο οποίος δεν είναι ικανοποιημένος από τον μειωμένο χρόνο συμμετοχής του στην Λάτσιο.

Το «thelaziali.com» λοιπόν αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός είναι αυτή την στιγμή η ομάδα που έχει το προβάδισμα για την απόκτησή του, αφού είναι διατεθειμένος να προσφέρει ακόμα και 10 εκατ. ευρώ, ποσό που ικανοποιεί φυσικά τους «Αετούς».

Όπως μάλιστα τονίζεται, η Τζένοα θέλει να πάρει τον Μανδά με την μορφή δανεισμού και έτσι οι «πράσινοι» είναι οι μόνοι που δείχνουν πρόθυμοι να δαπανήσουν ένα μεγάλο ποσό για την αγορά του, κάτι που αποτελεί φυσικά επιθυμία της Λάτσιο.

sdna.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Σαλάχ απολογήθηκε σε όλους στη Λίβερπουλ: «Συγγνώμη αν επηρέασα την ομάδα…»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντόρσεϊ, Σάσα και Φουρνιέ έκαναν τη Βιλερμπάν... να πληρώσει τα σπασμένα του Ολυμπιακού!

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Ντάλσιο καθορίζει το πλάνο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Λεσόρ - Το μήνυμά του

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Σλοτ τα αφήνει όλα πίσω του για την κόντρα με τον Σαλάχ - «Οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Kαρέ μεταγραφών και σύντομα...

ΑΕΛ

|

Category image

Στην αποστολή της Γιουβέντους ο Μίλικ για πρώτη φορά μετά από 18 μήνες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κοντά στο πρώτο «χτύπημα» με Ομορόβα ο Ολυμπιακός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Τέλος εποχής για τον Σταν Βαβρίνκα το 2026

Τένις

|

Category image

Μετά την... πίκρα, έξι σερί και 16-2

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διπλό για την Πετρολίνα ΑΕΚ μέσα στη Λεμεσό

ΑΕΚ

|

Category image

Συνεχίζει ανενόχλητη η Νέα Σαλαμίνα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ο Μπαπέ βρίσκεται δύο γκολ μακριά από την...Ιστορία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η UEFA «βγάζει το καπέλο» στην εντυπωσιακή ΑΕΚ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ηρέμησαν στον Παναθηναϊκό: Εντάξει ο Σφιντέρσκι για τον ΠΑΟΚ, προλαβαίνει και ο Τουμπά

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη