Ιταλικό δημοσίευμα: «Δίνει 10 εκατ. ευρώ για Μανδά ο Παναθηναϊκός»

Το όνομα του Χρήστου Μανδά διατηρείται στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, με ιταλικό δημοσίευμα να υποστηρίζει πως οι «πράσινοι» είναι διατεθειμένοι να δώσουν 10 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του.

Το «Τριφύλλι» δεδομένα βρίσκεται σε αναζήτησή τερματοφύλακα και ένα όνομα που έχει βρεθεί στο προσκήνιο είναι αυτό του Χρήστου Μανδά, ο οποίος δεν είναι ικανοποιημένος από τον μειωμένο χρόνο συμμετοχής του στην Λάτσιο.

Το «thelaziali.com» λοιπόν αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός είναι αυτή την στιγμή η ομάδα που έχει το προβάδισμα για την απόκτησή του, αφού είναι διατεθειμένος να προσφέρει ακόμα και 10 εκατ. ευρώ, ποσό που ικανοποιεί φυσικά τους «Αετούς».

Όπως μάλιστα τονίζεται, η Τζένοα θέλει να πάρει τον Μανδά με την μορφή δανεισμού και έτσι οι «πράσινοι» είναι οι μόνοι που δείχνουν πρόθυμοι να δαπανήσουν ένα μεγάλο ποσό για την αγορά του, κάτι που αποτελεί φυσικά επιθυμία της Λάτσιο.

