ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λαπόρτα για Μέσι: «Ελπίζω να ξανασυναντηθούμε στο Καμπ Νόου»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Λαπόρτα για Μέσι: «Ελπίζω να ξανασυναντηθούμε στο Καμπ Νόου»

Ο Τζοάν Λαπόρτα, πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, μίλησε σε ισπανικό τηλεοπτικό σταθμό για τον Λιονέλ Μέσι, εκφράζοντας τη λύπη του για την αποχώρηση του Αργεντινού από τον σύλλογο. Κάθε αναφορά στο όνομα του αστέρα ξυπνά ελπίδες στους οπαδούς για μια πιθανή επιστροφή στο «Καμπ Νόου».

Παρά τις επιθυμίες αυτές, η επιστροφή του 38χρονου Μέσι μοιάζει δύσκολη, καθώς έχει υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Ίντερ Μαϊάμι έως το 2028, χρονιά που θα είναι έτοιμο και το νέο γήπεδο της ομάδας του MLS.

Ωστσο, σε κάθε συνέντευξη του Λαπόρτα, το όνομα του Pulga εμφανίζεται. Στην πρόσφατη τηλεοπτική εμφάνισή του στο La 2Cat, ο πρόεδρος αναφέρθηκε και στην αποχώρηση του Μέσι το 2021, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις του τότε είχαν στόχο το καλό της ομάδας.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να ξανασυναντηθούν οι δρόμοι του συλλόγου με τον Αργεντινό, αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσφορά του στο σύλλογο.

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Σαλάχ απολογήθηκε σε όλους στη Λίβερπουλ: «Συγγνώμη αν επηρέασα την ομάδα…»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντόρσεϊ, Σάσα και Φουρνιέ έκαναν τη Βιλερμπάν... να πληρώσει τα σπασμένα του Ολυμπιακού!

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Ντάλσιο καθορίζει το πλάνο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Λεσόρ - Το μήνυμά του

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Σλοτ τα αφήνει όλα πίσω του για την κόντρα με τον Σαλάχ - «Οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Kαρέ μεταγραφών και σύντομα...

ΑΕΛ

|

Category image

Στην αποστολή της Γιουβέντους ο Μίλικ για πρώτη φορά μετά από 18 μήνες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κοντά στο πρώτο «χτύπημα» με Ομορόβα ο Ολυμπιακός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Τέλος εποχής για τον Σταν Βαβρίνκα το 2026

Τένις

|

Category image

Μετά την... πίκρα, έξι σερί και 16-2

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διπλό για την Πετρολίνα ΑΕΚ μέσα στη Λεμεσό

ΑΕΚ

|

Category image

Συνεχίζει ανενόχλητη η Νέα Σαλαμίνα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ο Μπαπέ βρίσκεται δύο γκολ μακριά από την...Ιστορία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η UEFA «βγάζει το καπέλο» στην εντυπωσιακή ΑΕΚ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ηρέμησαν στον Παναθηναϊκό: Εντάξει ο Σφιντέρσκι για τον ΠΑΟΚ, προλαβαίνει και ο Τουμπά

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη