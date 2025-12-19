Λαπόρτα για Μέσι: «Ελπίζω να ξανασυναντηθούμε στο Καμπ Νόου»
Ο Τζοάν Λαπόρτα, πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, μίλησε σε ισπανικό τηλεοπτικό σταθμό για τον Λιονέλ Μέσι, εκφράζοντας τη λύπη του για την αποχώρηση του Αργεντινού από τον σύλλογο. Κάθε αναφορά στο όνομα του αστέρα ξυπνά ελπίδες στους οπαδούς για μια πιθανή επιστροφή στο «Καμπ Νόου».
Παρά τις επιθυμίες αυτές, η επιστροφή του 38χρονου Μέσι μοιάζει δύσκολη, καθώς έχει υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Ίντερ Μαϊάμι έως το 2028, χρονιά που θα είναι έτοιμο και το νέο γήπεδο της ομάδας του MLS.
Ωστσο, σε κάθε συνέντευξη του Λαπόρτα, το όνομα του Pulga εμφανίζεται. Στην πρόσφατη τηλεοπτική εμφάνισή του στο La 2Cat, ο πρόεδρος αναφέρθηκε και στην αποχώρηση του Μέσι το 2021, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις του τότε είχαν στόχο το καλό της ομάδας.
Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να ξανασυναντηθούν οι δρόμοι του συλλόγου με τον Αργεντινό, αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσφορά του στο σύλλογο.
