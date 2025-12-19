Λαπόρτα για Μέσι: «Ελπίζω να ξανασυναντηθούμε στο Καμπ Νόου»

Παρά τις επιθυμίες αυτές, η επιστροφή του 38χρονου Μέσι μοιάζει δύσκολη, καθώς έχει υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Ίντερ Μαϊάμι έως το 2028, χρονιά που θα είναι έτοιμο και το νέο γήπεδο της ομάδας του MLS.

Ωστσο, σε κάθε συνέντευξη του Λαπόρτα, το όνομα του Pulga εμφανίζεται. Στην πρόσφατη τηλεοπτική εμφάνισή του στο La 2Cat, ο πρόεδρος αναφέρθηκε και στην αποχώρηση του Μέσι το 2021, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις του τότε είχαν στόχο το καλό της ομάδας.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να ξανασυναντηθούν οι δρόμοι του συλλόγου με τον Αργεντινό, αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσφορά του στο σύλλογο.

sdna.gr