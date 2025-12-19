ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γκουαρδιόλα για το μέλλον του στη Μάντσεστερ Σίτι: «Αργά ή γρήγορα, στα 75 ή 76 μου, θα φύγω»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δέχθηκε ερώτηση σχετικά με το μέλλον του στη Μάντσεστερ Σίτι, χωρίς πάντως να δώσει ξεκάθαρη απάντηση.

Η συζήτηση σχετικά με το αν ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα παραμείνει στη Μάντσεστερ Σίτι και μετά τη λήξη του συμβολαίου του, με τα αγγλικά Μέσα να το έχουν πάει και ένα... βήμα παραπέρα, παρουσιάζοντας τους πιθανότερους αντικαταστάτες του.

Ο 54χρονος προπονητής δέχθηκε ξανά ερώτηση για το μέλλον του, εκφράζοντας την απορίαα του με το γεγονός ότι καλείται να απαντήσει παρότι έχει ακόμα 18 μήνες στο συμβόλαιό του, ενώ τόνισε ότι είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται στο «τιμόνι» της Σίτι, χωρίς πάντως τελικά να δώσει ξεκάθαρη απάντηση.

«Μου κάνουν αυτή την ερώτηση εδώ και 3-4 χρόνια. Δεν ξέρω, αργά ή γρήγορα, στα 75 ή στα 76 μου, θα φύγω από τη Μάντσεστερ Σίτι. Καταλαβαίνω αυτή την ερώτηση όταν τελειώνει το συμβόλαιο, όμως εγώ έχω 18 μήνες ακόμα μπροστά μου. Είμαι πολύ χαρούμενος με την πρόοδο που κάνει η ομάδα και που βρίσκομαι εδώ. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Έχω ακούσει τόσες φορές αυτή την ερώτηση. Εγώ και ο σύλλογος είμαστε σε επικοινωνία σχετικά με την απόφαση που θα παρθεί και θα δούμε τι θα γίνει».

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη