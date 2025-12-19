ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φίλος της ΑΕΚ ένιωσε αδιαθεσία αλλά ζήτησε από τον διασώστη να περιμένει πρώτα να σκοράρει ο Γιόβιτς!

Φίλος της ΑΕΚ ένιωσε αδιαθεσία αλλά ζήτησε από τον διασώστη να περιμένει πρώτα να σκοράρει ο Γιόβιτς!

Μια τρελή - τρελή βραδιά έζησαν οι οπαδοί της ΑΕΚ χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια με το φινάλε να είναι δραματικό.

Προς το τέλος του αγώνα και πιο συγκεκριμένα στις καθυστερήσεις φαίνεται πως κάποιος φίλος της Ένωσης ένιωσε μια αδιαθεσία και πήγαν προς το σημείο εθελοντές διασώστες αλλά τους ζήτησε πριν τον δουν να περιμένουν να εκτελέσει το πέναλτι ο Λούκα Γιόβιτς!

Ο επικεφαλής της ομάδας διασωστών της ΑΕΚ, Δημήτρης Γάλλος με ανάρτησή του στο Facebook μοιράστηκε την  απίστευτη ιστορία αναφέροντας: 

«Πραγματικό περιστατικό…

Από Περιγραφή Εθελοντή διασώστη !

Λίγο μετά το 2-2 κληθήκαμε για επείγον περιστατικό στη Θύρα ….

Με τον συνάδελφο κινηθήκαμε άμεσα, με τον κόσμο να μας ανοίγει δρόμο δείχνοντας σεβασμό στο έργο μας.

Φτάνοντας στο σημείο και ξεκινώντας την αξιολόγηση, ο ασθενής σηκώθηκε στο άκουσμα του VAR και με εμφανή αγωνία μας είπε:

«Παιδιά, κάντε λίγο στην άκρη να δω το πέναλτι».

Μια σκηνή που μόνο στην ΑΕΚ μπορείς να ζήσεις.

Είμαστε άρρωστοι και είναι πια αργά …

Πολύ Αργά !!!».

 

SDNA

