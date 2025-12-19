ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ελλάδα θα διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του 2032

Η διοίκηση του ΣΕΓΑΣ φιλοδοξεί να αναλάβει την φιλοξενία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κλασικού αθλητισμού ανδρών-γυναικών το 2032 στο ΟΑΚΑ.

Το 1969 έγινε η αρχή στο ανακαινισμένο στάδιο Καραϊσκάκη. Η συνέχεια δόθηκε μόλις 13 χρόνια αργότερα, το 1982, στο νεόδμητο Ολυμπιακό στάδιο.

την εν Ελλάδι φιλοξενία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κλασικού αθλητισμού ανδρών-γυναικών, φιλοδοξεί η διοίκηση του ΣΕΓΑΣ να δοθεί το 2032, στο ανακαινισμένο Ολυμπιακό στάδιο!

Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από τη διοργάνωση του 1982, το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας ενέκρινε ομόφωνα την έναρξη της διαδικασίας για την υποβολή υποψηφιότητας της Ελλάδας για το κορυφαίο αθλητικό γεγονός της Ευρώπης και σύντομα θα ξεκινήσει η προεργασία για την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας.

Πρόκειται για άλλη μια πράξη εξωστρέφειας και ολικής επαναφοράς του ελληνικού κλασικού αθλητισμού στο διεθνή χάρτη των διοργανωτριών χωρών μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα προσελκύει πληθώρα Ολυμπιονικών και Παγκόσμιων πρωταθλητών, με το πιο πρόσφατο, αυτό της Ρώμης, να φιλοξενεί 1.559 αθλητές και αθλήτριες από 48 χώρες. Το επόμενο θα γίνει το καλοκαίρι του 2026 στο Μπέρμιγχαμ και το αντίστοιχο του 2028 στο Χορζόφ της Πολωνίας.

Η υποψηφιότητα για την εν λόγω διοργάνωση είναι ένας ακόμα κρίκος που έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα κορυφαίων αθλητικών γεγονότων, που φιλοδοξεί να φέρει ο ΣΕΓΑΣ στην Ελλάδα.

Με χρονολογική σειρά, η ομοσπονδία διεκδικεί: το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βάδην του 2027, το Ultimate Championships 2028, τη νέα διοργάνωση της World Athletics, και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 του 2029.

Ήδη, το 2025, ο ΣΕΓΑΣ επανέφερε στην Ελλάδα το Βαλκανικό Πρωτάθλημα και θα το φιλοξενήσει για δύο ακόμα χρόνια στην πόλη του Βόλου. Μια, από κάθε άποψη, απόλυτα επιτυχημένη διοργάνωση, που αναβαθμίστηκε σημαντικά χάρη στις ενέργειες της Ομοσπονδίας και απέσπασε διθυραμβικά σχόλια από τους εκπροσώπους των 22 χωρών της Balkan Athletics. Ήταν ένα πρώτο δείγμα γραφής, έστω και σε μικρότερη κλίμακα, για τις δυνατότητες της Ελλάδας στη φιλοξενία πολύ-εθνικών διοργανώσεων.

Μη λησμονούμε, επίσης, ότι ο ΣΕΓΑΣ είναι σε ετήσια βάση ο διοργανωτής του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, της μεγαλύτερου σε αριθμούς και μαζικότερου αθλητικού γεγονότος εντός της ελληνικής επικράτειας.

 

Διαβαστε ακομη