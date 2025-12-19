Βρήκε τον νέο της προπονητή η Σοσιεδάδ

Η αναζήτηση προπονητή στη Σοσιεδάδ φαίνεται ότι βρίσκεται στην «τελική της ευθεία»!

Με τον Σέρχιο Φρανσίσκο να έχει πληρώσει την κακή πορεία της ομάδας στο πρώτο μισό της σεζόν, αποχωρώντας μετά από την πρόσφατη ήττα στην αναμέτρηση της Τζιρόνα και ενώ η ομάδα του βρίσκεται στη 15η θέση της La Liga και μόλις έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Σύμφωνα με διεθνή Μέσα, το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Σοσιεδάδ είναι ο Πελεγκρίνο Ματαράτσο, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τη Χόφενχαϊμ, τον Νοέμβριο του 2024.

Στο παρελθόν έχει επίσης προπονήσει την Στουτγκάρδη, ενώ οι διαπραγματεύσεις του με τους Βάσκους είναι προχωρημένες.

sportfm.gr