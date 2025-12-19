Ο Μαρέσκα διαψεύδει τα περί αντικατάστασης Γκουαρδιόλα στη Σίτι: «Θα είμαι στην Τσέλσι και του χρόνου»

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησε η φήμη πως αν ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποφασίσει το καλοκαίρι να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Σίτι, τότε αυτός που θα τον αντικαταστήσει πιθανότατα θα είναι ο Έντσο Μαρέσκα.

Ωστόσο, ο προπονητής της Τσέλσι διέψευσε ουσιαστικά αυτό το δημοσίευμα του Athletic, τονίζοντας πως και του χρόνου θα παραμείνει στην ομάδα.

«Δεν με επηρεάζει ό,τι και αν γράφεται. Είναι 100% εικασίες. Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει χρόνος για τέτοιου είδους πράγματα. Έχω συμβόλαιο με την Τσέλσι μέχρι το 2029. Είμαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι εδώ. Δεν δίνω σημασία σε αυτό. Πριν από μία εβδομάδα, ήταν το ίδιο με τη Γιουβέντους, οπότε δεν δίνω σημασία. Θα είμαι και του χρόνου εδώ. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τον λόγο για τον οποίο δημοσιεύτηκαν αυτά τα νέα για τη Μάντσεστερ Σίτι. Είμαι συγκεντρωμένος στον αγώνα με τη Νιούκαστλ. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι», είπε.

