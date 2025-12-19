Πρόβλημα στον Ολυμπιακό με Ζέλσον λόγω ίωσης
Ο Πορτογάλος ταλαιπωρήθηκε από ίωση και προς ώρας είναι άγνωστο αν θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ απέναντι στην Κηφισιά (20/12, 20:30).
Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής αντιμετωπίζει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενόψει του αυριανού (20/12, 20:30) αγώνα με την Κηφισιά, τελευταίου για το 2025, καθώς ο Ζέλσον Μαρτίνς ταλαιπωρήθηκε από ίωση.
Η συμμετοχή του Πορτογάλου winger στο αρχικό σχήμα τίθεται εν αμφιβόλω, λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος, ενώ εκτός αποστολής έχει μείνει και ο Ντανιέλ Ποντένσε.
