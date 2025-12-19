Αλλαγή διαιτητή VAR σε ΑΕΛ-ΑΕΚ και σε Πάφος FC-ΑΠΟΕΛ
Η ΚΟΠ ενημερώνει για την αλλαγή του διαιτητή VAR σε δύο αγώνες της 15ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.
Πρόκειται για τους αγώνες Πάφος F.C. - ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ - ΑΕΚ.
Και στους δύο αγώνες ορίζεται ο Αυστριακός Julian Weinberger.
Μετά την αλλαγή αυτή, η διαιτητική ομάδα των πιο πάνω αγώνων διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Κυριακή, 21.12.2025 / 19:00
ΠΑΦΟΣ F.C. - ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR: Julian Weinberger.
AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης
Δευτέρα, 22.12.2025 / 19:00
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Στάδιο: Στάδιο Άλφαμεγα
Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος
4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος
VAR: Julian Weinberger
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος