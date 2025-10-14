Διπλό μέτωπο, ένας στόχος!

Η Πάφος FC ετοιμάζεται για τη σημαντική αναμέτρηση με τον Εθνικό Άχνας, που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Παρασκευή στο «Στέλιος Κυριακίδης» (19:00), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Οι κυανόλευκοι έχουν μοναδικό στόχο τη νίκη, ώστε από τη μια να διατηρηθούν στην κορυφή της βαθμολογίας και από την άλλη να ενισχύσουν την ψυχολογία τους ενόψει της ευρωπαϊκής τους υποχρέωσης την ερχόμενη Τρίτη (19:45), όταν θα αντιμετωπίσουν την Καϊράτ στο Καζακστάν, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στόχος για την ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο σε αυτόν τον αγώνα είναι να φτάσει στην πρώτη ιστορική της επιτυχία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Ισπανός κόουτς προετοιμάζει την ομάδα του, γνωρίζοντας πως καλείται να διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο το ρόστερ του ενόψει των δύο αγώνων. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Κορέια, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.