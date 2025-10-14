ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ερωτηματικό ο Κορέια, υπάρχει ενδιαφέρον για Καζακστάν»

Δημοσιευτηκε:

«Ερωτηματικό ο Κορέια, υπάρχει ενδιαφέρον για Καζακστάν»

Ο Ε.Τ της Πάφος FC παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0

Ο Χριστόφορος Ματθαίου αναφέρθηκε στην προετοιμασία της Πάφου ενόψει της επανέναρξης αλλά και τον επόμενο ευρωπαϊκό αγώνα.

Διαβάστε όσα είπε: 

Πως πήγε η προετοιμασία αυτές τις μέρες: «Ομαλά κύλισε η προετοιμασία. Όσοι δεν ήταν στις Εθνικές τους είχαν χρόνο να ξεκουραστούν και να γεμίσουν μπαταρίες. Είχαμε φυσικά αρκετούς διεθνείς, οι οποίοι φαίνεται να επιστρέφουν κανονικά. Σιγά σιγά επιστρέφουμε, πρώτο ματς αυτό της Παρασκευής με τον Εθνικό».

Για τους διεθνείς: «Απ’ τη μια είμαστε περήφανοι για τους διεθνείς μας, από την άλλη είναι η επιπλέον κούραση για τους παίκτες. Έτσι είναι όμως το ποδόσφαιρο».

Για Εθνικό και πρόγραμμα που ακολουθεί: «Ξαναμπαίνουμε σε φουλ ρυθμούς, έχουμε το δύσκολο ματς με τον Εθνικό. Σίγουρα ένας δύσκολος αγώνας, ειδικά μετά τη διακοπή. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία κερδίζει τις εντυπώσεις. Ακολουθεί μετα το δύσκολο μακρινό ταξίδι στο Καζακστάν. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι ένας αγώνας που φωνάζει πως η ομάδα πρέπει να πάει για τη διάκριση. Για να βρίσκεται εκεί η Καιράτ σημαίνει πως είναι καλή ομάδα. Μετά έχουμε ντέρμπι με την Ομόνοια, Σούπερ Καπ, είναι δύσκολο το πρόγραμμα, όμως συνεχίζουμε να βλέπουμε κάθε ματς ξεχωριστά».

Αγωνιστικά νέα: «Μοναδικό ερωτηματικό ο Κορέια, ακολουθεί μέρος του κανονικού. Πολύ σημαντικός παίκτης και θέλουμε να τον επαναφέρουμε την κατάλληλη στιγμή. Ίσως να είναι έτοιμος στο ευρωπαϊκό, δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά θέλουμε να αποφύγουμε το να τραυματιστεί ξανά ο ποδοσφαιριστής».

Αν υπάρχει ενδιαφέρον από κόσμο για Καζακστάν: «Υπάρχει ενδιαφέρον. Έχουμε δυο αεροπλάνα. Είναι και η δεύτερη ομάδα που ταξιδεύει εκτός από την πρώτη. Υπάρχει ενδιαφέρον και από κόσμο, υπάρχει ακόμη διαθεσιμότητα. Όλες οι λεπτομέρειες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας».

Αν η εμφάνιση με την ΑΕΚ ήταν η καλύτερη εντός συνόρων: «Συμφωνώ πως ήταν η καλύτερη μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Eλπίζω η ομάδα να συνεχίσει έτσι με καλές εμφανίσεις».

Για το γηπεδικό: «Δεν έχουμε κάτι καινούργιο που αξίζει να πούμε, αλλά είναι στα σκαριά το θέμα με τις προσφορές. Είναι επίσημο πως η ομάδα μας κατέθεσε την πρόταση για να κερδίσει την προσφορά για το Στέλιος Κυριακίδης. Αν δεν υπάρχει άλλη πρόταση θα προχωρήσουμε, αν δεν έχουμε κάτι πιο προχωρημένο θα ενημερώσουμε».

 

