Το μεγάλο στοίχημα του Καρσέδο

Μέσα σε τρεις εβδομάδες οι κυανόλευκοι θα δώσουν έξι αγώνες, ανάμεσα στους οποίους είναι και το Σούπερ Καπ.

Το πρόγραμμα ξεκινά με την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Εθνικό Άχνας (17/10, 19:00) και ακολουθεί το ταξίδι στο Καζακστάν για το δύσκολο ματς με την Καϊράτ (21/10, 19:45) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.

Έπεται το ντέρμπι με την Ομόνοια στο ΓΣΠ (27/10, 19:00), ενώ τρεις μέρες αργότερα (30/10, 19:00) η Πάφος FC θα διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς απέναντι στην ΑΕΚ. Το «βαρύ» πρόγραμμα δεν σταματάει αφού ακολουθούν δύο δύσκολα παιχνίδια, πρώτα με την ΑΕΛ στο «Στέλιος Κυριακίδης» (02/11, 19:00) και το νέο ευρωπαϊκό ραντεβού, αυτή τη φορά με τη Βιγιαρεάλ στο «Αλφαμέγα» (05/11, 19:45).

Ο Ισπανός κόουτς καλείται να βρει την κατάλληλη φόρμουλα, ώστε μέσα από αξιοπρεπείς εμφανίσεις να πάρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην Ευρώπη, διατηρώντας παράλληλα την πρωτιά στον μαραθώνιο του πρωταθλήματος.