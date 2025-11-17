ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παπαδόπουλος για Άλβες: «Όπως έκαναν υπομονή οι άλλοι που ήταν στη σκιά του, πρέπει να κάνει και ο ίδιος»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παπαδόπουλος για Άλβες: «Όπως έκαναν υπομονή οι άλλοι που ήταν στη σκιά του, πρέπει να κάνει και ο ίδιος»

Ο Κώστας Παπαδόπουλος έκανε αναφορά και στον Βάνα Άλβες.

Για τα τρέχοντα θέματα του Άρη και όχι μόνο μίλησε ο υπεύθυνος επικοινωνίας των πρασίνων, Κώστας Παπαδόπουλος, στον Supersport 104. Αναλυτικα:

Για τη διακοπή του πρωταθλήματος: «Από τη στιγμή που δεν υπήρχε αγωνιστική δράση, οι ρυθμοί είναι λίγο πιο χαλαροί στα ΜΜΕ αλλά όσον αφορά στις ομάδες συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία»

Για το ντέρμπι που ακολουθεί με την Πάφο: «Είναι ένα παιχνίδι που θέλουμε να κερδίσουμε και θα πάμε για να παίξουμε για τη νίκη. Τα πλείστα από αυτά τα παιχνίδια είναι αμφίρροπα και έχουν κριθεί στις λεπτομέρειες. Ελπίζω αυτή τη φορά οι λεπτομέρειες να είναι με το μέρος μας. Θα χρειαστεί να κάνουμε μια καλή εμφάνιση».

Για τα αγωνιστικά: «Οι διεθνείς θα αρχίσουν να επιστρέφουν από αύριο και ευελπιστούμε ότι μέχρι την Τετάρτη, ίσως και την Πέμπτη να επιστρέψουν όλοι υγιής. Οι παρόντες συνεχίζουν την προετοιμασία τους υπό τις οδηγίες του προπονητή. Να χτυπήσω ξύλο δεν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα πέραν του Κακόριν που πάει πάρα πολύ καλά».

Αναφορά έκανε και για το γεγονός ότι ο Άλβες έχασε τη θέση του βασικού: «Είναι μια θέση που ένας παίζει, καλώς ή κακώς. Όπως έκαναν υπομονή οι άλλοι που ήταν στη σκιά του, πρέπει να κάνει και ο ίδιος. Έχει συμβόλαιο, προπονείται κανονικά, είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας. Για ανανέωση, αυτό που μπορώ να πω είναι πως όταν ο Άρης θέλει μπορεί να κρατήσει οποιονδήποτε παίκτη. Όσον αφορά τον προγραμματισμό, οι άνθρωποι που χειρίζονται τα θέματα κάνουν διάφορες σκέψεις αλλά ακόμη είναι νωρίς για να προκύψουν οποιεσδήποτε ουσιαστικές εξελίξεις. Για τις ανανεώσεις, αυτό που μπορώ να πω είναι πως όταν ο Άρης θέλει μπορεί να κρατήσει οποιονδήποτε παίκτη».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αντσελότι: «Ο Νεϊμάρ χρειάζεται να ξαναβρεί χρόνο συμμετοχής»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ανάγκη και η παράδοση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ανώτερος και... πρώτο βήμα για τον Παφιακό

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εμπαπέ και Παρί... ανταλλάζουν μηνύσεις!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο ΓΣΠ για να σπάσει το ρόδι

ΑΕΛ

|

Category image

Στις 15 Ιανουαρίου 2026 η 53η Γιορτή των Αρίστων της ΕΑΚ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Απογοητευμένοι γιατί πιστεύαμε στην πρόκριση στο Μουντιάλ 2026»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Περέιρα τα κατάφερε!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μπενζεμά: «Βλέπω τον εαυτό μου στο ποδόσφαιρο για άλλα δύο χρόνια»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σκοράρει ο Μοντνόρ, μάλλον κερδίζεις!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Oλοκλήρωσε για τον τελευταίο αγώνα του 2025 η Εθνική Κύπρου

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Χειμερινοί Ολυμπιακοί 2026: To πρόγραμμα των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα Άρη, ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα, Κίρζη και Αυγουστή ο Μάντζιος

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Δημιουργήσαμε τις βάσεις για να χτίσουμε για τις επόμενες διοργανώσεις»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Έρχεται βαρυφορτωμένο πρόγραμμα για την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη