Παπαδόπουλος για Άλβες: «Όπως έκαναν υπομονή οι άλλοι που ήταν στη σκιά του, πρέπει να κάνει και ο ίδιος»

Για τα τρέχοντα θέματα του Άρη και όχι μόνο μίλησε ο υπεύθυνος επικοινωνίας των πρασίνων, Κώστας Παπαδόπουλος, στον Supersport 104. Αναλυτικα:

Για τη διακοπή του πρωταθλήματος: «Από τη στιγμή που δεν υπήρχε αγωνιστική δράση, οι ρυθμοί είναι λίγο πιο χαλαροί στα ΜΜΕ αλλά όσον αφορά στις ομάδες συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία»

Για το ντέρμπι που ακολουθεί με την Πάφο: «Είναι ένα παιχνίδι που θέλουμε να κερδίσουμε και θα πάμε για να παίξουμε για τη νίκη. Τα πλείστα από αυτά τα παιχνίδια είναι αμφίρροπα και έχουν κριθεί στις λεπτομέρειες. Ελπίζω αυτή τη φορά οι λεπτομέρειες να είναι με το μέρος μας. Θα χρειαστεί να κάνουμε μια καλή εμφάνιση».

Για τα αγωνιστικά: «Οι διεθνείς θα αρχίσουν να επιστρέφουν από αύριο και ευελπιστούμε ότι μέχρι την Τετάρτη, ίσως και την Πέμπτη να επιστρέψουν όλοι υγιής. Οι παρόντες συνεχίζουν την προετοιμασία τους υπό τις οδηγίες του προπονητή. Να χτυπήσω ξύλο δεν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα πέραν του Κακόριν που πάει πάρα πολύ καλά».

Αναφορά έκανε και για το γεγονός ότι ο Άλβες έχασε τη θέση του βασικού: «Είναι μια θέση που ένας παίζει, καλώς ή κακώς. Όπως έκαναν υπομονή οι άλλοι που ήταν στη σκιά του, πρέπει να κάνει και ο ίδιος. Έχει συμβόλαιο, προπονείται κανονικά, είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας. Για ανανέωση, αυτό που μπορώ να πω είναι πως όταν ο Άρης θέλει μπορεί να κρατήσει οποιονδήποτε παίκτη. Όσον αφορά τον προγραμματισμό, οι άνθρωποι που χειρίζονται τα θέματα κάνουν διάφορες σκέψεις αλλά ακόμη είναι νωρίς για να προκύψουν οποιεσδήποτε ουσιαστικές εξελίξεις. Για τις ανανεώσεις, αυτό που μπορώ να πω είναι πως όταν ο Άρης θέλει μπορεί να κρατήσει οποιονδήποτε παίκτη».