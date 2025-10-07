Ναι, η Πάφος FC μπορεί!

Έχοντας ήδη δώσει δύο αγώνες στη League Phase του Champions League (συνολικά στην τρέχουσα σεζόν έπαιξε oκτώ ευρωπαϊκά ματς) και άλλα έξι ματς στο πρωτάθλημα, μπορεί να απαντηθεί το ερώτημα εάν μπορεί η Πάφος FC να συνδυάσει τα πάντα στο πρόγραμμά της και να τα καταφέρει άψογα. Μέχρι στιγμής η απάντηση είναι ξεκάθαρα «ναι».

Στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, έχοντας αντιμετωπίσει στις δύο πρώτες αγωνιστικές τον Ολυμπιακό Πειραιώς και την Μπάγερν, κατάφερε να αρπάξει βαθμό, εκτός έδρας από τους ερυθρόλευκους (0-0), ενώ κόντρα στην ομάδα του Μονάχου είναι αυτονόητο ότι τα πράγματα ήταν αρκετά πιο δύσκολα και ήταν φυσικό επακόλουθο, από τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων, να ηττηθεί (1-5).

Παράλληλα, μετά το πέρας των έξι πρώτων αγωνιστικών στο πρωτάθλημα, καταφέρνει να βρίσκεται στο ψηλότερο σκαλοπάτι (σε ισοβαθμία με τον ΑΠΟΕΛ). Ναι μεν στα πλείστα παιχνίδια οι πρωταθλητές δεν έθελξαν με την απόδοσή τους , όμως αποδεικνύουν ότι έχουν αποκτήσει στόφα μεγάλης ομάδας και μπορούν να παίρνουν θετικά αποτελέσματα ακόμη και σε παιχνίδια που δεν βρίσκονται στη βραδιά τους. Πάντως, το τελευταίο ματς στην ΑΕΚ Αρένα, απέναντι σε μία φιλόδοξη ομάδα με μεγάλους στόχους, όπως είναι η ΑΕΚ, η ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή εμφάνισή της στο πρωτάθλημα.

Έτσι λοιπόν, μετά το μεγάλο διπλό (2-4) στο στάδιο της Λάρνακας, η Πάφος FC έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της πριν από τη διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ποδοσφαιριστές θα πάρουν απαραίτητες ανάσες, αφού στη συνέχεια το πρόγραμμα θα είναι πιο πιεστικό και ακόμη περισσότερο απαιτητικό. Πάντως, όπως και πέρσι, στην παφιακή ομάδα διατηρούν χαμηλούς τόνους και απόλυτα προσηλωμένοι στους στόχους τους πάνε βήμα-βήμα τις υποχρεώσεις, πλήρως συνειδητοποιημένοι για τη δυσκολία της χρονιάς με τα πολλά και μαζεμένα παιχνίδια.