ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ναι, η Πάφος FC μπορεί!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Ναι, η Πάφος FC μπορεί!

Η πρωταθλήτρια διαχειρίζεται πολύ καλά μέχρι στιγμής τις πολλές υποχρεώσεις.

Έχοντας ήδη δώσει δύο αγώνες στη League Phase του Champions League (συνολικά στην τρέχουσα σεζόν έπαιξε oκτώ ευρωπαϊκά ματς) και άλλα έξι ματς στο πρωτάθλημα, μπορεί να απαντηθεί το ερώτημα εάν μπορεί η Πάφος FC να συνδυάσει τα πάντα στο πρόγραμμά της και να τα καταφέρει άψογα. Μέχρι στιγμής η απάντηση είναι ξεκάθαρα «ναι».

Στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, έχοντας αντιμετωπίσει στις δύο πρώτες αγωνιστικές τον Ολυμπιακό Πειραιώς και την Μπάγερν, κατάφερε να αρπάξει βαθμό, εκτός έδρας από τους ερυθρόλευκους (0-0), ενώ κόντρα στην ομάδα του Μονάχου είναι αυτονόητο ότι τα πράγματα ήταν αρκετά πιο δύσκολα και ήταν φυσικό επακόλουθο, από τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων, να ηττηθεί (1-5).

Παράλληλα, μετά το πέρας των έξι πρώτων αγωνιστικών στο πρωτάθλημα, καταφέρνει να βρίσκεται στο ψηλότερο σκαλοπάτι (σε ισοβαθμία με τον ΑΠΟΕΛ). Ναι μεν στα πλείστα παιχνίδια οι πρωταθλητές δεν έθελξαν με την απόδοσή τους , όμως αποδεικνύουν ότι έχουν αποκτήσει στόφα μεγάλης ομάδας και μπορούν να παίρνουν θετικά αποτελέσματα ακόμη και σε παιχνίδια που δεν βρίσκονται στη βραδιά τους. Πάντως, το τελευταίο ματς στην ΑΕΚ Αρένα, απέναντι σε μία φιλόδοξη ομάδα με μεγάλους στόχους, όπως είναι η ΑΕΚ, η ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή εμφάνισή της στο πρωτάθλημα.

Έτσι λοιπόν, μετά το μεγάλο διπλό (2-4) στο στάδιο της Λάρνακας, η Πάφος FC έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της πριν από τη διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ποδοσφαιριστές θα πάρουν απαραίτητες ανάσες, αφού στη συνέχεια το πρόγραμμα θα είναι πιο πιεστικό και ακόμη περισσότερο απαιτητικό. Πάντως, όπως και πέρσι, στην παφιακή ομάδα διατηρούν χαμηλούς τόνους και απόλυτα προσηλωμένοι στους στόχους τους πάνε βήμα-βήμα τις υποχρεώσεις, πλήρως συνειδητοποιημένοι για τη δυσκολία της χρονιάς με τα πολλά και μαζεμένα παιχνίδια.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν μπορούσε χειρότερα...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Γκατούζο για Ισραήλ: «Μου ραγίζει η καρδιά να βλέπω παιδιά να πεθαίνουν, αλλά πρέπει να παίξουμε...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άντεξε ο Τζόκοβιτς και πάει φουλ για τίτλο στη Σανγκάη!

Τένις

|

Category image

Αφήνει πίσω της την οικονομική κρίση η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μαγιαμπέλα και Κακουλλής στο ΓΣΠ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Άμυνα μπετόν η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Καλά νέα για Καρέτσα!

Ελλάδα

|

Category image

Η πολυφωνία αρέσει

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Β’ Κατηγορία: Πρόγραμμα και τηλεοπτικές μεταδόσεις μέχρι την 8η αγωνιστική

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Μάριος Αργυρίδης στο «Περισκόπιο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σε κρίσιμη κατάσταση ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Focus σε Λούθερ Σινγκ!

ΑΕΛ

|

Category image

Κέιν: «Θέλω να μείνω στην Μπάγερν, δεν σκέφτομαι επιστροφή στην Premier League»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτά είναι τα δεδομένα για ΑΕΚ και Τετέι

Ελλάδα

|

Category image

«Βόμβα» Σαμς Σαράνια: «Ο Αντετοκούνμπο το συζητούσε μόνο για Νικς το καλοκαίρι-Έγιναν επαφές, όλα ανοιχτά»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη