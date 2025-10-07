ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΕΚ: Δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Μουκουντί, άσχημα νέα για Περέιρα και Ζίνι

Ευχάριστα τα νέα για τον Αρόλντ Μουκουντί στην ΑΕΚ, απέφυγε τη θλάση και δίνει αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος μετά τη διακοπή.

Η ΑΕΚ απολαμβάνει την κορυφή του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, έπειτα από τη δύσκολη νίκη της επί της Κηφισιάς την Κυριακή με 3-2.

Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση αποχώρησε τραυματίας ο Αρόλντ Μουκουντί στο 35′ με ενοχλήσεις, κάτι που ανησύχησε έντονα τους ανθρώπους της Ένωσης, καθώς το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι πολύ απαιτητικό, γεμάτο ντέρμπι. Αρχικά με τον ΠΑΟΚ, μία εβδομάδα αργότερα κόντρα στον Ολυμπιακό, ενώ ενδιάμεσα υπάρχει η αναμέτρηση με την Αμπερντίν για το Conference League.

Αρχικά υπήρξαν φόβοι για θλάση του Μουκουντί, όμως έπειτα από τις εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Καμερουνέζος στόπερ διαπιστώθηκε ότι απέφυγε το χειρότερο σενάριο. Οι εξετάσεις έδειξαν τράβηγμα, που σημαίνει ότι θα μείνει εκτός για μερικές μέρες. Δύσκολα θα καταφέρει να δώσει το παρών κόντρα στον ΠΑΟΚ, αλλά έχει καλές πιθανότητες τόσο για την αναμέτρηση με τους Σκωτσέζους, όσο και για το δεύτερο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Περέιρα και Ζίνι

Ο Περέιρα είχε πολύ βαρύ μυϊκό τραυματισμό και χρειάστηκε ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά την αποθεραπεία του. Ο Αργεντινός χαφ αναμένεται να μπει στις προπονήσεις στα μέσα του Οκτώβρη και να είναι διαθέσιμος προς τα τέλη του μήνα.

Άσχημα τα νέα και για τον Ζίνι, ο οποίος και αυτός ταλαιπωρείται από βαρύ μυϊκό τραυματισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Ζίνι αναμένεται να είναι διαθέσιμος στα μέσα του Νοεμβρίου.

 

 

Ελλαδα

